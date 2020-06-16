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Yunanlılar 99 yıl önce yakarak katletmişti! 83 Türk'ün mezarı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

Yunan işgal güçlerinin 2 Nisan 1921'de gerçekleştirdiği çocuk, kadın demeden gerçekleştirdiği katliamın izleri 99 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 1 asır önce acımasız şekilde hayatını yitiren 83 Türk'ün mezarı Çivril ilçesindeki Cabar Mahallesi'nde tespit edildi. Mezarları bulunan vatandaşlar, 99 yıl önce Yunanlıların gece baskını sırasında hayatlarını yitirmişti.

99 yıl önce Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 Türkün mezarı Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi’nde tespit edildi. Milli Mücadele sırasında 2 Nisan 1921’de yaşanan katliamın ardından defnedilen vatandaşların mezar yeri Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı’nın ardından açıklandı.

Programa katılanlar Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi’nde tespit edilen mezarlığı ziyaret etti. Ziyarete Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ve Prof. Dr. Yusuf Kılıç ile beraberindekiler katıldı.

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, burada yaptığı açıklamada Milli Mücadele döneminde Denizli’nin çok önemli olaylara tanıklık ettiğini açıkladı.

'83 VATANDAŞIMIZ YAKILARAK KATLEDİLDİ'

Yunan işgal güçlerinin Çivril, Güney ve Buldan havzasını işgali esnasında çok büyük zulüm ve katliamlara imza attığını anlatan Tok, şunları söyledi:
“Yunan işgali sırasında büyük katliamlar var. Bunun biri Buldan’ın şu anda tamamen yakılmış, yıkılmış ve terk edilmiş olan Direbolu köyüdür. Direbolu Yunan katliamında insanların camiye doldurularak katledildiği vahşi bir olay. İkinci önemli olay ise Çivril’in Cabar köyüdür."
“Yunan askerleri Cabar köyünü bir gece baskınıyla 83 kişiyi çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkeği katlederek yakmıştır. Köy daha sonra yeniden inşa edilmiştir. Şu anda bulunduğumuz alan 83 canımızın, şehidimizin yatmış olduğu bir mezarlıktır. Maalesef köy terk edildiği için yeni bir mezarlık oluşturulmuş ve bu mezarlık terk edilmiş, metruk bir mezarlıktır."

'YAPILAN ZULÜM UNUTTURULMAYACAK'

'YAPILAN ZULÜM UNUTTURULMAYACAK'
Cabar olayını anlatan öğretmen Münir Sayhan da bu katliamın unutulmaması gerektiğini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman tarihe ve geçmiş değerlere sahip çıktığını vurgulayarak, yapılan zulmü unutturmayacaklarını söyledi. (İHA)
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İçimizdeki yunanlılar ve yunan hayranları ne diyecek bilemiyorum ama yine de Dost olmamız lazım gibisinden mırıldanacaklar. Çünkü damar aynı damar onlar yakarken içerdeki yunanlılarda yardımcı oluyorlardı
Kâfirde acima olmaz cehennem zebânisi mahluklar... Cenâbı hak o ölen ecdâdımıza rahmet eylesin.
Yunan aşığı dönmeler iyi okusun tarihi
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