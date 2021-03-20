HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli denize atılan sığınmacılardan kayıp olan şahıs aranıyor

Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli denize atılan sığınmacılardan kayıp olan şahıs aranıyor

20.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, 3 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasında, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan ve kaybolduğu ifade edilen sığınmacının bulunması için çalışmalar sürüyor.Çeşme ilçesi açıklarında, sığınmacıların denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşmıştı.

Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli denize atılan sığınmacılardan kayıp olan şahıs aranıyor

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, 3 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasında, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan ve kaybolduğu ifade edilen sığınmacının bulunması için çalışmalar sürüyor.
Çeşme ilçesi açıklarında, sığınmacıların denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşmıştı. Kurtarılan göçmenlerin ellerindeki kelepçeler dikkat çekerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” açıklamasını yapmıştı. Soylu ayrıca, elleri kelepçeli olarak darp edilen ve denize atılan göçmenlerin görüntüsünü paylaşmıştı.
Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan bir sığınmacının bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Boğaz Adası mevkisi, Fener Adası ve Ayasandra mevkisinde de çalışmaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Diğer yandan, kurtarılan sığınmacılardan 2’sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, 1’inin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli denize atılan sığınmacılardan kayıp olan şahıs aranıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
Bahçeli'den Gergerlioğlu ve Abdullah Gül açıklamasıBahçeli'den Gergerlioğlu ve Abdullah Gül açıklaması
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Aşık Veysel kimdir, nereli ve ne zaman vefat etti? Aşık Veysel ölüm yıldönümünde anılıyor

Aşık Veysel kimdir, nereli ve ne zaman vefat etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret

Meral Akşener'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki

Akşener: Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz

Gören bir daha baktı! Yarım litre su 500 lira

Gören bir daha baktı! Yarım litre su 500 lira

Son dakika! Bahçeli'den Gergerlioğlu ve Abdullah Gül açıklaması

Bahçeli'den Gergerlioğlu ve Abdullah Gül açıklaması

Son Dakika: Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.