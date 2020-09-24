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Yunanlılar tarafından geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 21:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 24 Eylül saat 06.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Süngükaya Adası üzerinde bulunan ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildikten sonra sürüklenerek Süngükaya adasına çıkan 10 düzensiz göçmeni tespit etti.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 24 Eylül saat 06.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Süngükaya Adası üzerinde bulunan ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildikten sonra sürüklenerek Süngükaya adasına çıkan 10 düzensiz göçmeni tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, düzensiz göçmenleri kurtardı.
Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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