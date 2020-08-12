HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanlıların ateş açtığı teknenin batışının görüntüleri ortaya çıktı

Yunanlıların ateş açtığı teknenin batışının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulunduğu teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açılması sonrası 2’si Türk biri Suriye uyruklu üç kişi yaralanmıştı. Bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik Dalış timi sevk edilmişti. Yaralanan üç kişi Türk karasularına girdikten sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 112 sağlık ekiplerinin de müdahalesi ile kurtarılarak Marmaris’e getirilmişti.

AW087908_02

Yaralılardan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Abdol Kedura’nın kolu kırık, 36 yaşındaki Tarhan Yaşlı ise hafif yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. 46 yaşındaki Türk vatandaşı Oğuzhan Türkcan ise yüzünde oluşan hasar nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından önce ateş edilerek yaralanan ve ardından ölüme terk edilen ikisi Türk üç kişinin bulunduğu özel tekne Sahil Güvenlik botuna yedeklenmesine rağmen isabet eden kurşun izleri nedeniyle su alarak battı. Özel teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

AW087908_03

Yunan Sahil Güvenliği tarafından açılan ateş sonrası sol kolundan yaralanan Suriyeli Muhammed Abdol Kedura ve yüzüne mermi isabet eden Türk vatandaşı Oğuzhan Türkcan’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından başlatılan adli tahkikat devam ediyor.

AW087908_01

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demişGamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş
Balık: Faydaları nelerdir?Balık: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

İlginizi Çekebilir

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Kargo çalışanı kullanılmayan değirmende intihara kalkıştı

Kargo çalışanı kullanılmayan değirmende intihara kalkıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Diğer Haberler
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var

Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var

Necmettin Erbakan’ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti

Necmettin Erbakan’ın kardeşi hayatını kaybetti

Rize'deki vahşette yeni detaylar: Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru nedir?

Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?

Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti

Necmettin Erbakan'ın kardeşi hayatını kaybetti

Arnavutköy’de Roma ve Bizans dönemine ait 39 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.