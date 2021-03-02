Yunanlıların denize bıraktığı 32 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan adalarına geçiş yapan 32 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itilerek lastik bot içinde adeta ölüme terk ettiler.

Türk karasularına itilen ve açık denizde sürüklenen 32 düzensiz göçmen bölgede devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Bölgeye ek bot sevk edildi. 15 kişilik lastik bot içinde 32 düzensiz göçmen balık istifi şeklinde bulunurken, Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri bota alarak kurtardı.

Sahil güvenlik ekipleri uzun süre açıt denizde aç susuz bekleyen düzensiz göçmenleri battaniye dağıtırken, kumanya dağıttı.



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