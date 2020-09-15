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Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmen, yüzerek karaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 21:12 | Son Güncelleme

Yunanistan unsurları tarafından Kuşadası Körfezi’nde deniz ortasında bırakılarak ölüme terk edilen bir düzensiz göçmen, Sisam adası ile Kuşadası arasını yüzerek geçerek kıyıya ulaştı.Edinilen bilgiye göre, daha iyi yaşam umuduyla Sisam adasına giden bir düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından botla Kuşadası Körfezi’nde Türk karasularına bırakıldı.

Yunanistan unsurları tarafından Kuşadası Körfezi’nde deniz ortasında bırakılarak ölüme terk edilen bir düzensiz göçmen, Sisam adası ile Kuşadası arasını yüzerek geçerek kıyıya ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, daha iyi yaşam umuduyla Sisam adasına giden bir düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından botla Kuşadası Körfezi’nde Türk karasularına bırakıldı. Adeta ölüme terk edilen göçmen, boğulmamak için Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’na kadar yüzerek, kıyıya ulaştı. Kuşadası’ndaki milli parkta karadan ulaşımın olmadığı mevkide düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan ve yüzerek milli park sahiline çıkan 1 düzensiz göçmeni kurtardı. Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından sahil güvenlik botuna alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen ve son derece bitkin ve aç olduğu gözlenen göçmene yemek verildi.

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