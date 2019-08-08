HABER

Yunus ekibi, şüpheli araç takibinde kaza yaptı: 1'i polis, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

 ÇORUM’da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden motosikletli yunus ekibi, ara sokaktan çıkan başka bir otomobille çarptı.

Yunus ekibi, şüpheli araç takibinde kaza yaptı: 1'i polis, 2 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden motosikletli yunus ekibi, ara sokaktan çıkan başka bir otomobille çarptı. Kazada, 1'i polis, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, içerisinde 1'i kadın, 2 kişinin bulunduğu otomobili, şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymadı. Otomobilin peşine düşen yunus ekibi, takip sırasında ara sokaktan çıkan İlhami Doğan yönetimindeki 19 UL 774 plakalı otomobile çarptı. Kazada, polis memuru Şükrü S. ile otomobildeki Berfin Doğan yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kişi, olaydan sonra polise teslim oldu.

FOTOĞRAFLI

Yunus ekibi, şüpheli araç takibinde kaza yaptı: 1'i polis, 2 yaralıYunus ekibi, şüpheli araç takibinde kaza yaptı: 1'i polis, 2 yaralıYunus ekibi, şüpheli araç takibinde kaza yaptı: 1'i polis, 2 yaralı

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Adana’da kalpazan operasyonuAdana’da kalpazan operasyonu
Kız meselesi yüzünden kardeşleri vuran iki zanlı tutuklandıKız meselesi yüzünden kardeşleri vuran iki zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.