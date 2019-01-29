HABER

'Yunus' ekibinin motosikleti devrildi: 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

BURSA'da, tramvay hattı raylarına takılarak devrilen motosikletteki 'Yunus' polisleri Volkan Tokay (32) ve Mustafa Değirmenci (31) yaralandı.

Muammer İRTEM- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, tramvay hattı raylarına takılarak devrilen motosikletteki 'Yunus' polisleri Volkan Tokay (32) ve Mustafa Değirmenci (31) yaralandı. Kazayı haber alan çok sayıda Yunus ekibi bölgeye geldi. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi Bursa Adliye Sarayı yakınında bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan Yunus polisi Volkan Tokay yönetimindeki 16 A 4867 plakalı motosiklet, ön tekerinin tramvay hattı raylarına girmesi sonucu devrildi. Kazada, polis memurları Volkan Tokay ve Mustafa Değirmenci yaralandı. Çevredekiler 112 Acil'den yardım isterken, kazayı haber alan çok sayıda Yunus ekibi bölgeye geldi. Tokay ile Değirmenci, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerden Volkan Tokay hastanede tedaviye alındı, Mustafa Degirmenci ise ayaktaki müdahalenin ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Gemlik'teki cinayet, güvenlik kameralarına yansıdıGemlik'teki cinayet, güvenlik kameralarına yansıdı
Cami soygunu güvenlik kamerasına yansıdıCami soygunu güvenlik kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.