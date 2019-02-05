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Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 20:27 | Son Güncelleme

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.Yunus ekipleri Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nde iki saat süren asayiş uygulaması yaptı.

Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.
Yunus ekipleri Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nde iki saat süren asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramada 62 şahıs ve 18 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı

Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı

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