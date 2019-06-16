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Yunus ekipleri Sofu’yu sınava yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

Trabzon’da üniversite sınavına girmek üzere yola çıkan 2001 doğumlu Melek Sofu, sınav solonu önünde kimliğinde fotoğrafının olmadığını fark edince şok yaşadı.

Trabzon’da üniversite sınavına girmek üzere yola çıkan 2001 doğumlu Melek Sofu, sınav solonu önünde kimliğinde fotoğrafının olmadığını fark edince şok yaşadı. Durumu sınav salonundaki polislere anlatan öğrenciye motorize ekipler yardım etti.
Karadeniz Teknik Üniversite Makine Mühendisliğinde sınava girecek olan Melek Sofu, salona geldiğinde nüfus cüzdanında fotoğrafının olmadığını fark etti. Nüfus İl Müdürlüğüne gitmesi gereken Melek Sofu durumu sınav salonun görevli polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri saat 09.30’da öğrenciyi motosiklet ile önce nüfus müdürlüğüne getirdi. Burada kimliği yeninden çıkarılan öğrenci yine polis ekiplerinin eşliğinde sınav salonuna getirildi. Sınav salonuyla nüfus müdürlüğü arasında 8 kilometre mesafeyi polis ekipleri 20 dakikada aldı. Bir yıldır emek sarf eden Giresunlu Melek Sofu, kendisini sınava girmesini sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti.

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