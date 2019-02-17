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Yunus ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Adana’da yunus ekipleri yaptıkları şok baskınlarda 74 paket esrar, yüzden fazla uyuşturucu hap ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri, halkın can ve mal güvenliği için şehrin dört bir tarafında şok uygulamalar yapıyor.

Yunus ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Adana’da yunus ekipleri yaptıkları şok baskınlarda 74 paket esrar, yüzden fazla uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri, halkın can ve mal güvenliği için şehrin dört bir tarafında şok uygulamalar yapıyor. Bu uygulamalar sırasında yunus ekiplerinin merkez Seyhan ilçesinde durduğu bir otomobilde 74 paket esrar ele geçirildi. Polisin arama yaptığı bir şahsın üzerinde ise 100’den fazla uyuşturucu hap bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yunus ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Yunus ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

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