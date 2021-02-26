Yunus ekiplerinin şüphelendiği aracın sürücüsü sahte ehliyetli çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Yunus ekipleri tarafından durdurulan şüpheli sürücünün ehliyeti sahte çıktı. Sahte ehliyet ile yakalanan sürücüye 5 bin 396 lira ceza yazıldı.

Salihli’de suç ve suçlulara göz açtırmayan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, durumundan şüphelendikleri 55 ATC 99 plakalı aracı Yeşilyurt Mahallesi’nde durdurdu. Araç sürücüsü polis ekiplerine İlhan Ç. adına B sınıfı sürücü belgesini ibraz etti. Yunus ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

Yapılan sorguda araç sürücüsünün Can B. (30) olduğu ve adına kayıtlı sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Sürücü Can B.’ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 5 bin 396 cezai işlem uygulanırken, ayrıca yalan beyan ve resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

Araç ise trafikten men edilip, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

