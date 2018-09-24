Yunus Emre anıldı

"Yunus'taki aşk anlayışı, sadece sevenle sevileni kucaklayan bir felsefe değil, tüm mahlukatın yaratıcısına duyulan derin bir saygıdır. Onun şiirleri, öz Türkçesi ile gönül dünyamızın derinliklerine kadar işlemektedir. Yunus'taki tevazu, insan sevgisi, yoksullara yakınlık, hoşgörü gibi ahlaki tavırlar, ilahi menşeli bir kavrayışın sonucudur.

Yunus Emre'nin sevgi dili ve aşk söyleminin Yüce Mevla'ya odaklı olduğunu, canlı ve cansız bütün varlıkların sevgisini Yaradan'a bağladığına dikkati çeken Vali Pekmez, şunları kaydetti:

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin geçmişten bugünlere ulaşan sesiyle bütün insanlığa hitap eden büyük bir isim olduğunu, sözleri ve fikirleriyle gönüllere girdiğini söyledi.

İnsana gösterilen saygı ve sevgi, bir bakıma Allah'a gösterilmiş demektir. Bu da gönülleri kırmamakla, onları onarmakla mümkün olabilir. Yunus'a göre dervişin kalbi temiz olacak, halka yukarıdan bakmayacak, emeği ile geçinecek, açgözlü olmayacak, bölücü değil, birleştirici olacaktır."

- "Yunus Emre'nin nasihatleri doğrultusunda yaşamaya gayret göstermeliyiz"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Yunus Emre'nin, "Gelin tanış olalım/İşi kolay kılalım/Sevelim, sevilelim/Bu dünya kimseye kalmaz" sözleriyle insanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle bütün işlerin kolaylaşacağını belirttiğini anlattı.

Akın, "Yunus Emre'nin söylediklerinin tam aksini yaşıyor, farklı sebeplerle birbirimizi hiç düşünmeden kırmaya ve yıpratmaya devam ediyoruz. Sadece millet olarak değil, insanlık olarak bu fenalıklardan vazgeçmeli, güzel hasletleri hayatımıza hakim kılmalı ve Yunus Emre'nin nasihatleri doğrultusunda yaşamaya gayret göstermeliyiz." diye konuştu.

Program, lise öğrencileri ile Devlet Tiyatrosu sanatçısı Osman Nuri Ercan'ın okuduğu şiirler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca Yunus Emre'nin eserlerinden bestelenen ilahilerin seslendirilmesinin ardından çilehane ziyaretiyle sona erdi.

Programda katılımcılara alıç meyvesi ikram edildi.

Programa Aksaray Valisi Pekmez ve Kırşehir Valisi Akın'ın yanı sıra AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile çok sayıda kişi katıldı.

