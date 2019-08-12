'Yunus Emre boğulma tehlikesi geçirdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu/ FOTOĞRAF İPTALİ

Say\u0131n Yaz\u0131i\u015fleri M\u00fcd\u00fcrlerine\n'Yunus Emre bo\u011fulma tehlikesi ge\u00e7irdi, ailesi g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu' ba\u015fl\u0131kl\u0131 habemizde, a\u015fa\u011f\u0131daki iki foto\u011fraf, kayna\u011f\u0131ndan iptal edilmi\u015ftir. Kullan\u0131lmamas\u0131 ricas\u0131yla\n(DHA)\nTermometreler \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131! \u00c7\u00f6l s\u0131caklar\u0131 vurdu, sokaklar bo\u015f kald\u0131Gebze\u2019de orman ve \u00e7al\u0131l\u0131k yang\u0131n\u0131 havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiAla\u00e7am da\u011flar\u0131ndaki yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum