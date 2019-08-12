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'Yunus Emre boğulma tehlikesi geçirdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu/ FOTOĞRAF İPTALİ

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine  'Yunus Emre boğulma tehlikesi geçirdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu' başlıklı habemizde, aşağıdaki iki fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir.

'Yunus Emre boğulma tehlikesi geçirdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu/ FOTOĞRAF İPTALİ

Sayın Yazıişleri Müdürlerine
'Yunus Emre boğulma tehlikesi geçirdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu' başlıklı habemizde, aşağıdaki iki fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla

(DHA)

'Yunus Emre boğulma tehlikesi geçirdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu/ FOTOĞRAF İPTALİ

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