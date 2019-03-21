"Yunus Emre Enstitüsü bir partinin kurumu değil"

Mevcut kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı'nın, Yunus Emre Enstitüsünün mütevelli heyeti üyesi olduğunu anımsatan Ateş, yeni sistemde müsteşarlık makamı kalktığı için kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Çeviköz'ün eleştirilerine cevap veren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 2017'de Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin Mecliste kabul edildiğini, kanundaki değişiklikle Yunus Emre Enstitüsü karar organının yeniden şekillendiğini ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle kanunun bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğduğunu dile getirdi.

SİNAN USLU - Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsünün bir partinin kurumu olmadığını belirterek, kurumun Türkiye'nin ve Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması için kurulan bir vakıf olduğunu söyledi.

- Kanun teklifi hazırlığı

Ateş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca söz konusu düzenlemeyi de içeren kanun teklifi çalışması yürütüldüğünü, kısa zamanda bunun ilgili komisyona havale edileceğini bildirdi.

Yunus Emre Enstitüsünün, "hükümetin bir kurumu gibi algılandığı" eleştirilerine yanıt veren Ateş, "Danışma Kurulumuz var. Danışma Kurulunda özellikle Türkiye'deki sendikalar, akademisyenler, kurumlar ve özel kişiler yer alıyor. Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerine yön verecek birikim, strateji geliştirme konusunda bu kurul oldukça faydalı oluyor. Doğrusu şu anda da istifade ediyoruz." diye konuştu.

Ateş, ayrıca Denetleme Kurulu bulunduğuna işaret ederek, "Mevcut durum itibarıyla AK Parti ve CHP'yi temsilen birer Denetleme Kurulu üyemiz var. Bunun dışında iki üye daha var. Bu kurul da aktif bir şekilde işliyor." dedi.

- "Gurur duyabileceğimiz bir kurum"

Denetleme Kurulu raporlarının paylaşıma açık olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsü bir partinin kurumu değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması için kurulmuş bir vakıftır dolayısıyla Türkiye'deki bütün renkliliği yansıtmaktadır. Bu, faaliyetlerinde de böyledir, insan kaynağı kullanımı açısından da böyledir. Bunlar özellikle yurt dışında yapılan faaliyetler olduğu için bütün partilerimizin bu kurumu ve faaliyetlerini desteklemesini arzu etmekteyiz. Çünkü bu kurumun yaptığı faaliyetlerle hepimizin itibarı yükseliyor. Hepimizi yurt dışında temsil eden, gurur duyabileceğimiz bir kurum. Bunun için faaliyetlerimizi en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz."

