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Yunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:33 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü, açtığı bin 131 kursla bir yılda 15 bin 182 kişiye Türkçe öğretti.Kurulduğu günden beri birçok ülkedeki 58 kültür merkezi, 23 üniversite ve 194 okulda 170 binin üzerinde kişiye Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl birçok projeyi hayata geçirdi.

Yunus Emre Enstitüsü, açtığı bin 131 kursla bir yılda 15 bin 182 kişiye Türkçe öğretti.
Kurulduğu günden beri birçok ülkedeki 58 kültür merkezi, 23 üniversite ve 194 okulda 170 binin üzerinde kişiye Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl birçok projeyi hayata geçirdi. Yunus Emre Enstitüsü Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 70 ülkede binin üzerinde etkinlik yaparken, 15 bin 182 yabancı enstitünün bu yıl açtığı bin 131 kurs sayesinde Türkçe konuşmaya başladı. "Türk Filmleri Haftası" ile Türk sinemasını, Türk mutfağı tanıtım etkinlikleriyle Anadolu’nun lezzetlerini tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, geleneksel Türk sanatları etkinlikleriyle de yıl boyunca on binlerce insana ulaştı.
Yunus Emre Enstitüsü, kültür merkezlerinin olmadığı ülkelerde de yıl boyunca konserler, sergiler, atölye çalışmaları ve bilimsel toplantılar düzenledi. Okçular Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Kemankeş" projesiyle 20 ülkede binlerce yabancıya Türk okçuluğu eğitimi verilirken, Türkiye’ye dost insan sayısını artırmak isteyen enstitüsü bu yıl hayata geçirdiği "Tercihim Türkçe", "Türkçe Öğretim Portalı", "Yaz Okulları" ve "Kültürel Diplomasi Akademisi" gibi projelerle daha geniş kitlelere ulaştı.
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş yaptığı açıklamada, 2020 için iddialı hedefler belirlediklerini ifade ederek, Türkiye’yi seven ve Türkçe öğrenmek isteyen kişi sayısını iki katına çıkaracaklarını kaydetti. Ateş, ”Bu sene 15 binden fazla kişiye Türkçe öğrettik. Gelecek sene bu rakamın 30 binden fazla olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sayın bakanlarımız sayesinde dünyadaki tanınırlığımız çok arttı. Biz sadece Cumhurbaşkanımızın bize açtığı yolu takip ediyoruz ve ülkemizin yumuşak gücünü kullanıyoruz” dedi.
Türkiye algısının her geçen gün güçlenmeye başladığını aktaran Ateş, "Kültürel faaliyetlerimizin ivme kazanmasıyla birlikte 2020’nin Yunus Emre yılı olacağına inanıyoruz. Yıl boyunca Amerika’dan Afrika’ya kadar 10’un üzerinde yeni kültür merkezi açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarla dilimiz ve kültürümüzü dünyanın dört bir tarafına tanıtmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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