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Yunus Emre Enstitüsü Gürcistan'da bağlama kursu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 20:31 | Son Güncelleme

Tiflis YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel: - "Türkiye ile Gürcistan arasında kültürel anlamda pek çok ortak nokta bulunuyor. Aşıklık geleneğinin olmazsa olmazı bağlama da ortak kültürümüzün en güzel örneklerinden biri"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından bağlama kursu açıldı.

Marneuli kentindeki Girişimci Gençler Akademisi'nde düzenlenen kursun açılışına, Tiflis YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, bağlama ustası Ruslan Kalandarov, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Kalandarov, burada yaptığı konuşmada, "Bağlama, Türk ve Gürcistan kültürünün birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteren en güzel örneklerden biridir. Aşıklık geleneği tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Gürcistan'da da bulunuyor. Bu geleneğin unutulmaması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tiflis YEE Müdürü Yüksel de törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Gürcistan'ın ortak kültürel değerlere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye ile Gürcistan arasında kültürel anlamda pek çok ortak nokta bulunuyor. Aşıklık geleneğinin olmazsa olmazı bağlama da ortak kültürümüzün en güzel örneklerinden biri." diye konuştu.

Yüksel, bu kültürün unutulmaması ve geleceğe taşınmasının önemine işaret ederek, "Biz de bu düşünceyle yola çıktık ve Marneuli'de bir bağlama kursu açtık. Kursun ikinci ayağı ise başkent Tiflis'te eylül ayında başlayacak." ifadesini kullandı.

Beş ay sürecek kursta haftada dört saat ders verilecek.

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Gürcistanlı Çocuklar Bağlamayla Tanıştı

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