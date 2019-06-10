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Yunus Emre Enstitüsü Müdürler Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Gönül coğrafyamızda bulunan 6,5 milyona yakın vatandaşımızın beklentilerini boşa çıkarmayacağız" - "(Yunus Emre Enstitüsü Müdürlerine) Önyargıları kırın. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da etkili çalışmalarınızla, ülkemize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham ve iftiraları, başarılı ve nitelikli icraatlarınız ile bertaraf edeceksiniz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünün, 48 ülkedeki 58 Türk kültür merkeziyle Türkiye'nin uluslararası kültürel ilişkilerinin önemli bir kurumu haline geldiğini belirterek, "Gönül coğrafyamızda bulunan 6,5 milyona yakın vatandaşımızın beklentilerini boşa çıkarmayacağız." dedi.

Ersoy, Ankara'da bir otelde düzenlenen Yunus Emre Enstitüsü Müdürler Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetim anlayışının değiştiğini, devlet işleyişinde önemli bir hıza kavuşulduğunu vurgulayan Ersoy, tüm devlet kurumlarında olduğu gibi, Bakanlık ve bağlı kurumlarında da bu yeni sürece uygun yapılanmaya gidildiğini, çalışmaların bu doğrultuda yürütülmeye başlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geleneksel değerleri merkeze alarak dünyayla rekabet edebilecek bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini, Yunus Emre Enstitüsünün de bunun önemli bir parçası olduğunu anlatan Ersoy, "Gönül coğrafyamızda bulunan 6,5 milyona yakın vatandaşımızın beklentilerini boşa çıkarmayacağız.
Milletimiz sizlerden, müzikten sinemaya, Türk kültür ve sanatının her bir parçasını, tarihi değerlerimizi büyük bir titizlik ve itinayla, dünyayla paylaşmanızı bekliyor. Çünkü algı, bilgiyle şekillenir. Siz, bu bilginin önemli bir kaynağısınız." diye konuştu.

Enstitünün, kuruluşundan bugüne 150 bini aşkın kişiye Türkçe öğrettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"140 farklı ülkeden 4 bine yakın öğrenciye, Türkiye'de Türkçe öğrenme imkanı sundunuz. Türkçenin, ilk ve orta öğretim kurumlarında, resmi müfredat dahilinde okutulması için 'Tercihim Türkçe Projesi'ni başlattınız. Bunlar büyük başarılar. Ancak ülkemiz ve milletimiz için çalışıyorsak, 'yeterli' diye bir kelime olmadığını hepimiz biliyoruz. Birlikte daha çok çabalayacak ve her zaman daha fazlası için çalışacağız.
Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımızdır. Zira yabancı bir ülkede, anadillerini kullanma becerilerini kaybetmeye başlayan, ya da çoktan kaybetmiş insanlarımıza el uzatmadan kaydedilecek ilerleme, gerçek bir başarı olmayacaktır. Bu ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, sonrasında ise Türkçe diline merak duyanlara özellikle eğileceğiz."

- "Her yıl binin üzerinde kültür-sanat faaliyeti gerçekleştiriliyor"

Enstitünün her türlü etkinliği için gerekli olan materyalin bugüne kadar karşılandığını, bundan sonra da karşılanmaya devam edeceğini ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Biliyorum ki her yıl binin üzerinde kültür-sanat faaliyeti gerçekleştiriyorsunuz. 100 Türkiye Kütüphanesi, Osmanlı El Yazmaları, Türk Filmleri Haftası, Çocuk Festivali, Misafirimiz Olun, Türk Mutfağı gibi büyük projelere imza attınız. Ancak bu noktada da bir rehavete düşmeyeceğiz. Daha yoğun ilgi çekmek için, daha fazla ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

Yunus Emre Enstitüsünün, 48 ülkedeki 58 Türk kültür merkeziyle Türkiye'nin uluslararası kültürel ilişkilerinin önemli bir kurumu haline geldiğini vurgulayan Ersoy, kültür merkezlerinin her bir karesinde, titizlik ile Türkiye'nin zenginliklerinin anlatılması gerektiğini anlattı.

Ersoy, enstitünün gerçekleştirdiği faaliyetlerin özünü, Türkiye'ye dost ve Türkiye'yle bağ kuran insan sayısını artırma çabasının oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sizler, gönülleri fethedin. İnsan kazanmak, her tür siyasi kazanımın üstündedir.
Bulunduğunuz ülkenin dilinden sanatına, kültüründen mutfağına, değerlerine ve zenginliklerine çok iyi vakıf olun. Önyargıları kırın. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da etkili çalışmalarınızla, ülkemize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham ve iftiraları, başarılı ve nitelikli icraatlarınız ile bertaraf edeceksiniz. Ayrımcılığa, bölücülüğe ve dışlayıcı akımlara karşı bütünleştirici ve birleştirici olun. Ötekileştirici tutumlara karşı, her zaman hazırlıklı bulunun ve tuzaklara düşmeyin."

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