HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk iddiası! Şeref Ateş evinde bulunamadı, bazı daire başkanları gözaltına alındı

Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk iddiası! Şeref Ateş evinde bulunamadı, bazı daire başkanları gözaltına alındı

02.01.2025 07:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunus Emre Enstitüsü'nde sahte belgelerle yüz milyonlarca liralık yolsuzluk yapıldığı iddiaları gündem yarattı. Söz konusu skandalla ilgili başlatılan soruşturmada ise yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlık ettiği vakıfta, Aile Bakanı Mahinur Göktaş'ın eşi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Kutalmış Yalçın'ın istifasının ardından bazı daire başkanları ve personellerin de gözaltına alındığı bildirildi.

Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk iddiası! Şeref Ateş evinde bulunamadı, bazı daire başkanları gözaltına alındı

Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan soruşturma kapsamında vakıfta Başkan Yardımcısı olan iki önemli isim; AK Partili Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Kutalmış Yalçın istifa etti.

gfdghdfh

DAİRE BAŞKANLARINA GÖZALTI

DW Türkçe'de yer alan habere göre; söz konusu istifa haberlerinin ardından bazı daire başkanları ve çalışanlar da gözaltına alındı. Mali İşler Daire Başkanı S.Y. ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı M.Ç. başta olmak üzere soruşturmada adı geçen çalışanlardan bazılarının gözaltına alındığı ve sorgularının sürdüğü öğrenildi.

ŞEREF ATEŞ ALMANYA'YA MI KAÇTI?

Operasyon kapsamında, kimi çevreler tarafından yurtdışına kaçtığı öne sürülen, yakınlarının ise Almanya’da tedavi gördüğünü belirttiği Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in de evine gidildiği, ancak evde kimse olmadığı için arama veya gözaltı yapılamadığı bildirildi.

FSDFGS

'NAYLON FATURA' SKANDALI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişlerinin 2020-2022 yıllarına ait harcamalar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda ortaya çıkan “naylon fatura” skandalıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında geçen hafta çok sayıda Vakıf çalışanı hakkında yurtdışına çıkış yasağı konmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk yunus emre enstitüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değişim için geri sayım başladı... İşte koltuğu sağlam 5 bakan

Değişim için geri sayım başladı... İşte koltuğu sağlam 5 bakan

Şeref Ateş evinde bulunamadı, bazı daire başkanları gözaltına alındı

Şeref Ateş evinde bulunamadı, bazı daire başkanları gözaltına alındı

Kabus büyüyor! "7 hafta içinde bütün Marmara Denizi'ne yayıldı"

Kabus büyüyor! "7 hafta içinde bütün Marmara Denizi'ne yayıldı"

Survivor 2025 hızlı başladı! Ünlü yarışmacı bir anda yere yığıldı

Survivor 2025 hızlı başladı! Ünlü yarışmacı bir anda yere yığıldı

Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı!

Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı!

Karadağ'da bara silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Karadağ'da bara silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.