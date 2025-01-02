Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk iddiası! Şeref Ateş evinde bulunamadı, bazı daire başkanları gözaltına alındı

Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan soruşturma kapsamında vakıfta Başkan Yardımcısı olan iki önemli isim; AK Partili Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Kutalmış Yalçın istifa etti.

DAİRE BAŞKANLARINA GÖZALTI

DW Türkçe'de yer alan habere göre; söz konusu istifa haberlerinin ardından bazı daire başkanları ve çalışanlar da gözaltına alındı. Mali İşler Daire Başkanı S.Y. ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı M.Ç. başta olmak üzere soruşturmada adı geçen çalışanlardan bazılarının gözaltına alındığı ve sorgularının sürdüğü öğrenildi.

ŞEREF ATEŞ ALMANYA'YA MI KAÇTI?

Operasyon kapsamında, kimi çevreler tarafından yurtdışına kaçtığı öne sürülen, yakınlarının ise Almanya’da tedavi gördüğünü belirttiği Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in de evine gidildiği, ancak evde kimse olmadığı için arama veya gözaltı yapılamadığı bildirildi.

'NAYLON FATURA' SKANDALI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişlerinin 2020-2022 yıllarına ait harcamalar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda ortaya çıkan “naylon fatura” skandalıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında geçen hafta çok sayıda Vakıf çalışanı hakkında yurtdışına çıkış yasağı konmuştu.