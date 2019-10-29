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Yunus Emre Enstitüsü Türkiye ile Sudan arasında "köprü görevinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

Hartum YEE Müdürü Bünyamin Demir: - "Türk kültürünü, medeniyetini, sağlık, eğitim, spor gibi alanlardaki birikimi, Sudanlı dostlarımızın beğenisine sunma gayretindeyiz. Bu vesilesiyle Hartum YEE Türkiye ile Sudan arasında köprü vazifesi görüyor" - "Dizileri anlayabilmek için ya da dizi izlerken Türkçe öğrenen Sudanlılar olduğunu biliyoruz. Yakın bir tarihte Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Sayın Bülent İnal'i YEE'de ağırlayıp Sudanlı hayranlarıyla bir araya getirmeyi planlıyoruz" - "Kursiyer Fahreddin Muhammed: - "Türkiye ve Türkler hakkında çok olumsuz görüşlere sahiptim. YEE ile tanışınca 'Anlatıldığı gibi değilmiş.' dedim kendime. Derin nefret duygum yerini derin bir sevgiye bıraktı"

ÖMER ERDEM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), iki bini aşkın mezunuyla Türk dili ve kültürünün yanı sıra iki ülke arasında farklı alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesinde köprü vazifesi görüyor.

Kuruluş çalışmaları 2015'te başlayan ve Kasım 2016 itibarıyla faaliyete geçen Hartum YEE'de Türkçe eğitimi ile kişisel gelişim, Osmanlıca, resim, geleneksel Türk okçuluğu, Türk yemekleri kursları veriliyor, açık hava sinemasında Türk filmleri gösteriliyor.

Hartum YEE Müdürü Bünyamin Demir, enstitünün faaliyetleri ve gelecekteki hedeflerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

- "Diziler Türkçeye ilgiyi artırıyor"

Demir, köklü tarihi ilişkiler ve ortak değerlerin yanı sıra Türk dizilerinin de Türkçeye ilgiyi arttırdığını vurgulayarak, "Dizileri anlayabilmek için ya da dizi izlerken Türkçe öğrenen Sudanlılar olduğunu biliyoruz. Biz kısmet olursa yakın bir tarihte Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Sayın Bülent İnal'i YEE'de ağırlayıp Sudanlı hayranlarıyla bir araya getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerin kişisel gelişimlerine ve kariyer planlamalarına da yardımcı olduklarını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Yöneticilik sanatı ile ilgili eğitimlerimiz var. Yöneticilik sanatı seminerlerinde kamu yöneticilerine en son Hartum Havalimanı'ndaki daire başkanları ve müdürlere buradaki birikimli Türk arkadaşlar vasıtasıyla eğitimler verdik. Sudan Milli Eğitim Bakanlığı ile Sudan Radyo ve Televizyon Kurumu ile de bu eğitimleri yapmaya çalışıyoruz. Türk kültürünü, medeniyetini, sağlık, eğitim, spor gibi alanlardaki birikimi, Sudanlı dostlarımızın beğenisine sunma gayretindeyiz. Bu vesilesiyle Hartum YEE Türkiye ile Sudan arasında köprü vazifesi görüyor. Sudan kültürünün tanıtımına yönelik faaliyetler de yapıyoruz. Ortak değerlerimiz Darfur Sultanı Ali Dinar ve Sudanlı Musa'yı andık. Mısır piramitlerinden de eski Sudan Piramitleri'nin tanıtıldığı bir program düzenleyeceğiz."

Demir, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını, 3 yılda 2 binden fazla Türkçe kursiyerinin mezun olduğunu kaydetti.

Mezunların bir kısmının Türkiye'de eğitim aldığını söyleyen Demir, bir kısmının da Türk kamu kurumları başta olmak üzere ülkede farklı yerlerde istihdam edildiğini belirtti.

Demir, sadece Türk dili ve kültürünü öğretmekle kalmayıp kursiyerlerin iyi yerlerde istihdam edilmesini de sağladıklarının altını çizerek, "Sudan'ın yanı sıra Yemen, Somali, Etiyopya, Çad, Fas, Ürdün, Suriye, Filistin, Mısır gibi 10'un üzerinde ülkeden kursiyere eğitim veriyoruz. Hartum YEE'de halihazırda görev yapan 10 Sudanlı ve 1 Etiyopyalı personelimizin tamamı kendi mezunumuz." ifadelerini kullandı.

- Hartum'daki 5 üniversitede Türkçe bölümü hedefi

Hartum YEE'nin Kur'an-ı Kerim Üniversitesinde Türkiye'den gelen 4 hoca ile Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin sürdüğü bilgisini paylaşarak, "Hartum Üniversitesi, Uluslararası Afrika Üniversitesi, Nileyn Üniversitesi ve Ez-Zaim el-Ezheri Üniversitesinde de Türkçe bölümlerinin açılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Müfredat ve teknik çalışmaları tamamladık. Resmi prosedürler devam ediyor." diye konuştu.

Demir, Hartum dışında uzak eyaletlerden Türkçe öğrenmek isteyenler için de Uzaktan Eğitim Portalı ile tüm düzeylerde eğitim alabildiklerini kaydetti.

- YEE'de kursiyerdi, idari işler görevlisi oldu

YEE'de istihdam edilen eski kursiyerlerden Fadl Ebubekir Muhammed, Türkçe öğrenme arzusunun Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile başladığını, enstitü açıldığında hemen Türkçe derslerine kaydolduğunu ve 3 yıldır Hartum YEE'de idari işler görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Türkiye ve YEE'nin üzerilerinde çok emeği bulunduğunu belirten Muhammed, sunulan imkanlar için teşekkür etti.

Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Filistinli kursiyer Semr Usame el-Aşkar da Türkçe öğrenme sevdasının 5 yıl önce Türk dizilerini ve haberleri takibiyle başladığını dile getirerek, Türkiye ve Türkçeyi çok sevdiğini, hayalinin en kısa sürede dilini ilerleterek eğitimini Türkiye'de sürdürmek olduğunu kaydetti.

- "YEE ile tanışınca nefretim derin bir sevgiye dönüştü"

Merkezin Sudanlı Türkçe öğretmeni Esra es-Sir de Türkçe kurslarına bu sene özellikle çok ilgi olduğunu, Sudan'ın yanı sıra Mısır, Filistin, Irak, Suriye ve Somalili öğrencilerin de başvurduğunu bildirdi.

Mühendislik okuyan Sudanlı Fahreddin Muhammed ise YEE'ye gelmeden önce Osmanlı Devleti ve Türkiye hakkındaki ön yargılarının YEE sayesinde yıkıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Türkler hakkında çok olumsuz görüşlere sahiptim. YEE ile tanışınca 'Anlatıldığı gibi değilmiş.' dedim kendime. Derin nefret duygum yerini derin bir sevgiye bıraktı. Türklerin İslam'ı temsil ettiklerini düşünüyorum. Dünya tek bir devletten ibaret olsaydı başkenti zannımca İstanbul olurdu. Hocalarımız kısa sürede bize Türk kültürünü tanıtıp sevdirdi. İnşallah bir gün İstanbul'a gidip Türkiye ve Türkleri daha yakından tanıma fırsatı bulurum."

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Anahtar Kelimeler:
hartum yunus emre enstitüsü Türkçe

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