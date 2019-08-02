"Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları" kapanış töreni

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yurt dışından gelen öğrencilere tavsiyede bulunarak, "Gittiğiniz her yerde Türkiye'yi unutmayın Türkiye'yi kalbinizde taşıyın ama somut olarak da Türkiye ile bir iş yapın." dedi.

Küçüksu Kasrı'nda gerçekleştirilen "YEE Yaz Okulları-2019" kapanış programı, öğrencilerin sahneye gelerek deneyimlerini ve duygularını anlatmasıyla başladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar, Türkiye ile ilgili güzel hatıralar ve izlenimler edindiklerini, programın kendi alanlarında tecrübe kazanmaları açısından da çok faydalı olduğunu aktardı.

YEE Başkanı Prof. Dr. Ateş de konuşmasında, YEE'nin temel amacının Türkiye ile dünya arasında bağ kurmak olduğunu belirterek, "Her yıl binlerce faaliyet yapıyoruz ama en önemlisi gençlerle yaptığımız yaz akademileri." diye konuştu.

Yaz Okulu programlarına bu yıl 5 tematik yaz okulu eklediklerini anımsatan Ateş, YEE'nin 10 yıldır doğru yolda ilerlediğini ve programa katılanların Anadolu'nun temel özelliği olan sevgiyi görüp yaşadığını ifade etti.