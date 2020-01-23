Yunus Emre Enstitüsünden “Köprü ve Ötesi” projesi

Bağlama virtüözü Ahmet Koç ile dünyaca ünlü Türk şef Betin Güneş yönetimindeki ‘Turkish Chamber Orchestrası’, Türk halk ozanlarının unutulmaz eserlerini Avrupalı müzikseverlerle buluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla gerçekleştirilen proje ile Türkiye’nin evrensel değerdeki müzik kültürü yurt dışına taşınıyor. ’Köprü ve Ötesi’ ismi ile hayata geçirilen ve 2019 yılında Avrupa’nın Paris, Zürih, Roma, Viyana ve Berlin şehirlerinde tamamlanan proje, Avrupa konser turnesi ile 2020 yılında da klasik batı müziği ve Türk müziğinin tarihe damga vuran yapıtlarını aynı sahnede buluşturmaya devam edecek. Bağlama virtüözü Ahmet Koç ile dünyaca ünlü Türk şef Betin Güneş’in yönetimindeki ‘Turkish Chamber Orchestrası’, Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Georges Bizet, Dmitri Shostakovıch, Paul de Senveılle, Niccollo Paganını gibi dünyaca ünlü değerli müzisyenlerin eserlerini bağlama eşliğinde icra ederken; Yunus Emre, Âşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Âşık Mahsuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi Türk dünyası için önem arz eden değerli ozan ve sanatçıların eserleri de klasik batı müziği enstrümanları ve bağlama eşliğinde sahneye taşınıyor.