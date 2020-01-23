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Yunus Emre Enstitüsünden “Köprü ve Ötesi” projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Bağlama virtüözü Ahmet Koç ile dünyaca ünlü Türk şef Betin Güneş yönetimindeki ‘Turkish Chamber Orchestrası’, Türk halk ozanlarının unutulmaz eserlerini Avrupalı müzikseverlerle buluşturuyor.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla gerçekleştirilen proje ile Türkiye’nin evrensel değerdeki müzik kültürü yurt dışına taşınıyor.

Bağlama virtüözü Ahmet Koç ile dünyaca ünlü Türk şef Betin Güneş yönetimindeki ‘Turkish Chamber Orchestrası’, Türk halk ozanlarının unutulmaz eserlerini Avrupalı müzikseverlerle buluşturuyor.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla gerçekleştirilen proje ile Türkiye’nin evrensel değerdeki müzik kültürü yurt dışına taşınıyor. ’Köprü ve Ötesi’ ismi ile hayata geçirilen ve 2019 yılında Avrupa’nın Paris, Zürih, Roma, Viyana ve Berlin şehirlerinde tamamlanan proje, Avrupa konser turnesi ile 2020 yılında da klasik batı müziği ve Türk müziğinin tarihe damga vuran yapıtlarını aynı sahnede buluşturmaya devam edecek. Bağlama virtüözü Ahmet Koç ile dünyaca ünlü Türk şef Betin Güneş’in yönetimindeki ‘Turkish Chamber Orchestrası’, Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Georges Bizet, Dmitri Shostakovıch, Paul de Senveılle, Niccollo Paganını gibi dünyaca ünlü değerli müzisyenlerin eserlerini bağlama eşliğinde icra ederken; Yunus Emre, Âşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Âşık Mahsuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi Türk dünyası için önem arz eden değerli ozan ve sanatçıların eserleri de klasik batı müziği enstrümanları ve bağlama eşliğinde sahneye taşınıyor.

"Doğu ve Batı kültürü aynı sahnede"
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Köprü ve Ötesi projesinin önemine vurgu yaparak, “Bu proje ile Doğu ve Batı kültürünün buluştuğunu gördük. Dünyanın birçok başkentinde çok etkili konserler yapıldı. Bundan sonra da konserlerin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Ateş, sanat ve sanatçıya verdikleri önemin altını çizerek, desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade etti.
‘Köprü ve Ötesi’ projesi kapsamında Avrupa’dan başlayan turne, 2020 yılında Rusya ve Balkanlar’da esmeye devam edecek. Yunus Emre Enstitüsünün katkıları ile Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek konserin ardından bu yıl turne programı Moskova, Budapeşte, Saraybosna, Belgrad, Tiran ve Makedonya ile devam edecek.

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