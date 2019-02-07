İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin kültürel diplomasi potansiyelini geliştirmek ve alan tecrübelerini paylaşmak amacıyla Kültürel Diplomasi Akademisi kapsamında İstanbul'da bir eğitim programı gerçekleştirecek.

Ulusal ve uluslararası arenada kültürel diplomasi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, bu alanda akademik veya profesyonel olarak çalışma yapmak ve Türkiye'nin kültürel diplomasi potansiyeline katkıda bulunmak isteyen herkes programa başvuru yapabilecek.

Seminer, söyleşi, panel, atölye ve eğitim odaklı farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş programa başvurular, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Kapsamı ve geniş katılımı itibarıyla Türkiye'nin kültürel diplomasi üzerine ilk eğitim programı olma özelliğini taşıyan programda, Türkiye'nin kültürel diplomasi pratiklerine yön veren alan uzmanları, akademisyenler, diplomatlar, bürokratlar, gazeteciler ile dünyanın farklı kültürleriyle etkileşim içerisinde olan sanatçılar, bilim insanları, sporcular, iletişimciler ve sivil toplum uzmanları eğitimci olacak.