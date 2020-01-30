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Yunus Emre Enstitüsü’nden Türkiye-AB ilişkileri ekseninde diplomasi atağı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı ve AB’deki ikili ilişkilerinde önemli rol oynayacak çalışmalarda bulunan Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel’de yürüttüğü AB çalışmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Anvers Başkonsolosluğu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu öncülüğünde etkinlik düzenledi.Avrupa Birliği’nin en gözde yüksek okulu olan Belçika’nın Brugge şehrindeki Avrupa Koleji’nde (College of Europe) düzenlenen Türk haftası etkinlikleriyle Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri ele alındı.

Yunus Emre Enstitüsü’nden Türkiye-AB ilişkileri ekseninde diplomasi atağı

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı ve AB’deki ikili ilişkilerinde önemli rol oynayacak çalışmalarda bulunan Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel’de yürüttüğü AB çalışmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Anvers Başkonsolosluğu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu öncülüğünde etkinlik düzenledi.
Avrupa Birliği’nin en gözde yüksek okulu olan Belçika’nın Brugge şehrindeki Avrupa Koleji’nde (College of Europe) düzenlenen Türk haftası etkinlikleriyle Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri ele alındı. Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in de konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte Türkiye’nin AB serüveni ele alındı ve gündemdeki konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği çalışmaları yürüten ve önümüzdeki yıllarda AB kurumlarında önemli görevler üstlenmeye aday geniş bir katılımcı kitlesi ile gerçekleşen etkinlikte katılımcılar etkin ve aktif katılım gösterdiler. Türkiye ve AB’nin ortak tarihinin ve geleceğinin de ele alındığı etkinliğin düzenlendiği Brugge’deki Avrupa Koleji’nde 2019-2020 döneminde AB Başkanlığı’nın girişimleriyle Türk özel sektörünün burs sağladığı 12 öğrenci yüksek lisans çalışmaları yürütüyor. Etkinliği takip eden resepsiyonda katılımcılara Türk müziği ve yemekleri ikram edildi. Katılımcılar, Türkiye’nin AB ile olan derin tarihi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin ele alındığı etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve farkındalıklarının arttığını belirtti. Brüksel Yunus Emre Enstitüsü, Avrupa Birliği konularında kültürel, sanatsal, akademik ve bilimsel konularda AB Daimi Temsilciliği ile yakın bir koordinasyon içinde çalışmalar yürütüyor ve 2020 yılı içinde de birçok kültürel, sanatsal ve akademik etkinlik planlanmış bulunuyor.

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