Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşunun 10. yılı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmeyi amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, kuruluşunun 10. yılını kutlayacak.
Enstitüden yapılan açıklamada, Esma Sultan Yalısı'nda 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan kutlama törenine, Ürdün kraliyet ailesinden prens ve prensesler, ulusal ve uluslararası arenadan üst düzey devlet protokolü ile iş, sanat dünyası ve akademisyenlerden oluşan yerli ve yabancı kişilerin katılacağı belirtildi.
Açıklamada, katılımcılara ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Ürdün kraliyet ailesinden annesi Osmanlı soyundan gelen Sultan Mehmet Reşad'ın torunu Mihrimah Sultan'ın oğlu Prens Asem Bin Nayef Al Hashim, eşi Prenses Sana Asem Bin Nayef ile oğlu Prens Nayef Bin Asem Bin Nayef ve Prens Moh'd Abbas Ben Ali Ben Nayef (Prens Asem'in yeğeni), eşi Prenses Sima Abbas Ben Ali ve oğlu Prens Haidar Bin Moh'd Abbas Bin Ali, Yunus Emre Enstitüsünün 10. yıl kutlama etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'a geliyor. Amman Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Ürdün kraliyet ailesi mensupları, Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere İstanbul’un ve Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini de gezecek."
Programda ayrıca enstitünün 2016 yılından bugüne kadar yürüttüğü Küresel Kamu Diplomasisi Ağı'nın (GPDNet) başkanlığını Katar'a devir teslim töreninin de yapılacağı kaydedildi.
- Yunus Emre Enstitüsü
Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak, Türk dili, kültürü, sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek ve Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 2009 yılında kuruldu.
Amerika, Fransa, Almanya ve Avusturya'nın da içerisinde yer aldığı 43 ülkede kurduğu 58 kültür merkezi ve 60'ı aşkın ülkede 139 irtibat noktası ile geniş uluslararası bağlantılarıyla Türkiye'nin dilini, kültürünü, akademik ve bilimsel kapasitesini tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, kurulduğu ilk günden bu yana dünyada da ses getiren birçok başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.
Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye'ye dost insan sayısını artırmak vizyonuyla ve Türkiye'nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla çalışmalarını yürütüyor.
- Küresel Kamu Diplomasisi Ağı
Küresel Kamu Diplomasisi Ağı (Global Public Diplomacy Network-GPDNet), 2014 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de Yunus Emre Enstitüsünün de aralarında bulunduğu 9 ülkenin kamu ve kültür diplomasisi kurumları tarafından kuruldu.
Ağın, sonradan Macaristan, Katar, Litvanya, Mozambik, Meksika'nın da eklenmesiyle şu an 14 üye ülkesi mevcut. Bu ağ, dünyanın farklı bölgelerinde yer alan kültür ve kamu diplomasisi alanında faaliyet gösteren enstitülerin teorik ve pratik sahada bilgi paylaşımını sağlamak, ikili ve çok yönlü projeler hazırlamak amacıyla 23 Ekim 2014 tarihinde enstitü temsilcileri tarafından "Küresel Kamu Diplomasisi Kurumları Mutabakat Zaptı" imzalanarak kuruldu. Yunus Emre Enstitüsü 2016-2019 yılları arasında ağın dönem başkanlığını yaptı.
Türkiye'nin kültürel, doğal, tarihi, akademik ve bilimsel birikimini ve ticari kapasitesini uluslararası alanlarda duyurmak ve global dünyada pozitif Türkiye algısını pekiştirmek için çok yönlü çalışmalar yürüten Yunus Emre Enstitüsü, 2016 yılından bu yana dönem başkanı olarak liderliğini yaptığı Küresel Kamu Diplomasisi Ağının (GPDNet) başkanlığını, 2019-2022 dönemi için 2019 Haziran ayından başlamak üzere Kültür Köyü Vakfı (Cultural Village Foundation) başkanlığında devam etmek üzere yeni dönem başkanı olan Katar'a devredecek.
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