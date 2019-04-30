Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşunun 10. yılı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmeyi amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, kuruluşunun 10. yılını kutlayacak. Enstitüden yapılan açıklamada, Esma Sultan Yalısı'nda 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan kutlama törenine, Ürdün kraliyet ailesinden prens ve prensesler, ulusal ve uluslararası arenadan üst düzey devlet protokolü ile iş, sanat dünyası ve akademisyenlerden oluşan yerli ve yabancı kişilerin katılacağı belirtildi. Açıklamada, katılımcılara ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Ürdün kraliyet ailesinden annesi Osmanlı soyundan gelen Sultan Mehmet Reşad'ın torunu Mihrimah Sultan'ın oğlu Prens Asem Bin Nayef Al Hashim, eşi Prenses Sana Asem Bin Nayef ile oğlu Prens Nayef Bin Asem Bin Nayef ve Prens Moh'd Abbas Ben Ali Ben Nayef (Prens Asem'in yeğeni), eşi Prenses Sima Abbas Ben Ali ve oğlu Prens Haidar Bin Moh'd Abbas Bin Ali, Yunus Emre Enstitüsünün 10. yıl kutlama etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'a geliyor. Amman Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Ürdün kraliyet ailesi mensupları, Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere İstanbul’un ve Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini de gezecek." Bunlar da ilginizi çekebilir Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Suriye'de askerimize saldırı: 7 yaralı Tuzla'da tersanedeki yangın

Programda ayrıca enstitünün 2016 yılından bugüne kadar yürüttüğü Küresel Kamu Diplomasisi Ağı'nın (GPDNet) başkanlığını Katar'a devir teslim töreninin de yapılacağı kaydedildi. - Yunus Emre Enstitüsü Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak, Türk dili, kültürü, sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek ve Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 2009 yılında kuruldu. Amerika, Fransa, Almanya ve Avusturya'nın da içerisinde yer aldığı 43 ülkede kurduğu 58 kültür merkezi ve 60'ı aşkın ülkede 139 irtibat noktası ile geniş uluslararası bağlantılarıyla Türkiye'nin dilini, kültürünü, akademik ve bilimsel kapasitesini tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, kurulduğu ilk günden bu yana dünyada da ses getiren birçok başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye'ye dost insan sayısını artırmak vizyonuyla ve Türkiye'nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla çalışmalarını yürütüyor.