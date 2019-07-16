Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışı merkezlerindeki öğrencilerden Ankara Kalesi'ne ziyaret

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yurt dışındaki temsilciliklerinde eğitim alan ve Türkçe Yaz Okulu programına katılan 100 öğrenci, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.

Bu yıl onuncusu düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Programı ile 48 ülkedeki YEE merkezlerinde Türkçe öğrenen ve program kapsamında Ankara'da bulunan 100 öğrenci, Ankara Kalesi'ne çıktı.

Türkçe Yaz Okulu'na Arnavutluk'tan katılan hukuk fakültesi öğrencisi Aldona Hasanaj, YEE ile Enstitünün İşkodra'daki merkezinde katıldığı 15 Temmuz Programı ile tanıştığını anlatarak, "Yeni bir kültür, yeni şeyler gördüm. Çok mutlu oldum. Her şey o zaman başladı." ifadelerini kullandı.

Hasanaj, bir yıldır Türkçe öğrendiğini belirterek, "Türkiye'ye gelmek benim en büyük hayalimdi. Çok şükür gerçek oldu. Her şey çok güzel." diye konuştu.

Ankara'da keyifli vakit geçirdiğini anlatan Hasanaj, kültür gezileri kapsamında bir de kına gecesine katıldığını söyledi. Hasanaj, "İlk defa bir Türk kına gecesi gördüm. Kına da yaktım. Çok güzeldi." dedi.

Hasanaj, Türklerin çok samimi ve sevgi dolu olduğunu ifade ederek, Türkiye'de böyle bir programa katılmaktan çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.