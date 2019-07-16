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Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışı merkezlerindeki öğrencilerden Ankara Kalesi'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

Enstitünün Türkçe Yaz Okulu programına 48 ülkeden katılan 100 öğrenci Ankara Kalesi'ne çıktı

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yurt dışındaki temsilciliklerinde eğitim alan ve Türkçe Yaz Okulu programına katılan 100 öğrenci, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.

Bu yıl onuncusu düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Programı ile 48 ülkedeki YEE merkezlerinde Türkçe öğrenen ve program kapsamında Ankara'da bulunan 100 öğrenci, Ankara Kalesi'ne çıktı.

Türkçe Yaz Okulu'na Arnavutluk'tan katılan hukuk fakültesi öğrencisi Aldona Hasanaj, YEE ile Enstitünün İşkodra'daki merkezinde katıldığı 15 Temmuz Programı ile tanıştığını anlatarak, "Yeni bir kültür, yeni şeyler gördüm. Çok mutlu oldum. Her şey o zaman başladı." ifadelerini kullandı.

Hasanaj, bir yıldır Türkçe öğrendiğini belirterek, "Türkiye'ye gelmek benim en büyük hayalimdi. Çok şükür gerçek oldu. Her şey çok güzel." diye konuştu.

Ankara'da keyifli vakit geçirdiğini anlatan Hasanaj, kültür gezileri kapsamında bir de kına gecesine katıldığını söyledi. Hasanaj, "İlk defa bir Türk kına gecesi gördüm. Kına da yaktım. Çok güzeldi." dedi.

Hasanaj, Türklerin çok samimi ve sevgi dolu olduğunu ifade ederek, Türkiye'de böyle bir programa katılmaktan çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

- "Türkçe öğrendiğimde hayatım değişti"

Programa Fas'tan katılan Mohamed el-Idrisi de YEE ile Rabat'taki merkezinde 2013'te tanıştığını söyleyerek, "YEE ile tanışmak benim hayatımı etkiledi. Sadece kültür ve eğitim değil, ekonomik anlamda da beni etkiledi." ifadelerini kullandı.

Idrisi, Türkçe öğrenmenin kendisine çok şey kattığını anlatarak, "Türkiye'ye ilk kez 2013'te turist olarak geldim ama şimdi bu benim için bambaşka bir tecrübe." diye konuştu.

YEE'nin önemli bir misyonu olduğunu vurgulayan Idrisi, "Çünkü YEE sayesinde insanlar Türk kültürünü yakından tanıyor. Türkçe dilini geliştiriyorlar." dedi.

Idrisi, YEE'nin aynı zamanda ülkelerin ikili ilişkileri için de önemli bir görevi olduğuna işaret ederek, "Türkiye'yi tanıdığımda ve Türkçe öğrendiğimde hayatım değişti. Hayata bakışım zenginleşti. Yaşam tarzım da değişti. Artık insanlar 'Nerelisin?' diye sorduğunda sadece 'Faslıyım' demiyorum, 'Faslı ve Türk'üm' diyorum." şeklinde konuştu.

- Türkçe'yi ve Türk kültürünü bir arada öğreniyorlar

Yaz okulunda her gün 5 saat Türkçe dersi alan öğrencilere, eğitimin yanı sıra Türk kültürünü öğrenmeleri için kültür turları düzenleniyor ve okçuluk, kaligrafi ve el sanatları gibi kurslar veriliyor.

Türkçe Yaz Okulu Programına katılan öğrenciler, her hafta sonu şehir dışı gezileriyle Türkiye'nin farklı illerini de ziyaret etme imkanı buluyor. Bu kapsamda ilk ziyaretlerini geçen hafta sonu Amasra'ya yapan öğrencilerin bir sonraki rotası Bolu, Bursa ve İstanbul olacak.

Öğrenciler ayrıca #rotamturkiye etiketiyle Türkiye'de geçirdikleri günlerle ilgili paylaşım yapacak. Ardından düzenlenecek yarışmayla, paylaşımı ödül kazanan öğrencilere 2 Ağustos'taki kapanış gecesinde hediyeleri verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türkçe yaz okulu yee

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