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Yunus Emre Oratoryosu sanatseverlerle buluşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, A.

Yunus Emre Oratoryosu sanatseverlerle buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, A. Adnan Saygun’un görkemli eseri Yunus Emre Oratoryosu’nu sanatseverlerle buluşturacak.

A. Adnan Saygun’un, 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre’nin yazdığı şiirlerden bazılarını kullanarak 1943 yılında bestelediği oratoryo, Uğur Seyrek’in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. Sanatseverler sahnede hem İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçılarını, hem de opera solistleri ve korosunu birlikte izleme fırsatı bulacak.

Oratoryonun prömiyeri, 23 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek. Oratoryo, 26, 28 Şubat, 2, 5, 6 Mart tarihlerinde de aynı sahnede izleyiciyle buluşacak.

Bir Türk besteci tarafından bestelenmiş ilk oratoryo olan Yunus Emre Oratoryosu, ilk kez 25 Mayıs 1946 yılında Ankara’da seslendirildi. Kısa sürede Saygun’u uluslararası düzeye taşıyan oratoryo, Paris (1947), New York (1958), Budapeşte, Viyana, Bremen, Berlin, Moskova, Vatikan ve 55 yıl aradan sonra New York ve Washington’da (2012) dünya sahnesine çıktı.

Yunus Emre Oratoryosu sanatseverlerle buluşuyor

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