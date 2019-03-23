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Yunus Emre Ortaokulu'nda sınıflara şehit isimleri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı 51.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı 51. Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından sınıfları, sıraları ve Atatürk köşesi yenilenen Yunus Emre Ortaokulu'nda sınıflara şehit isimleri verildi.
İskenderun 51.Bakım Fabrika Müdürlüğü, Modern Evler Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda, bütün sıraların onarımını ve dersliklerin boyasını yaptırdı, Atatürk köşesini yeniledi. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 51'nci Bakım Fabrika Müdürü Albay Can Afacan, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlarının da hazır bulunduğu bir etkinlikle yenilenen sınıfların açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğe ayrıca okulun yenilenen sınıflarına isimleri verilen şehit aileleri de davet edildi. Şehit yakınları da, başta Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Cihangir Kaya ve 51'nci Bakım Fabrika Müdürü Albay Can Afacan'a emeği geçen Astsubay, Mühendis, işçilerle erlere minnettar olduklarını ifade ettiler.
Kaymakam İskender Yönden de, şehit yakınlarına seslenerek, Asıl sizlerden Allah razı olsun, onlar var ki, biz varız. Askerimiz, polisimiz hem şehit oluyor, hem görev yapıyor, hem de bu okul gibi birçok yerin bakım onarımlarına katkı veriyorlar dedi.

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