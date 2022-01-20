Yunus Emre Özden kimdir? Yunus Emre Özden Survivor All Star'a mı gelecek?

Survivor All Star 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. All Star 2022 kadrosuna Nisa Bölükbaşı ile birlikte yedeklerden 2 erkek yarışmacının katılacağı açıklandı. Bilindiği üzere Bölükbaşı koronavirüse yakalanmış ve istirahatı bittikten sonra Survivor 2022'ye dahil olacağı açıklanmıştı. Kadroya katılacak isimlerden birinin de dobra isim Yunus Emre Özden olup olmayacağı merak konusu oldu.

YUNUS EMRE ÖZDEN SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yer alan Yunus Emre Özden, takımla anlaşamadığı için Ünlüler takımındaki Berkan Karabulut ile yer değiştirmişti. Sezon boyu dobra tavırlarıyla dikkat çeken Özden, Survivor'da sarf ettiği sözleriyle sosyal medyada halen gündem olmaya devam ediyor. Survivor All Star'a katılmadığı halde sosyal medyada espiri konusu olan Özden'in güçlü kadroya girip girmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Özden'in son paylaşımının altındaki yorumlara bakılacak olursa, yedekte olduğu ifade edilen Özden'in Survivor All Star kadrosuna girme ihtimalinin olduğu çıkarımına varılıyor.

Yunus Emre Özden Survivor 2020'de Evrim Keklik, Yasin Obuz, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal gibi isimlerle beraber yarıştı.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul/Silivri doğumlu Yunus Emre Özden 29 yaşındadır. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Özden 2 çocuklu ailenin tek oğludur. Özden, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik eğitimi aldı. Genç yaşında modellik yapmaya başladı. Özden küçükken dövüşçü olmak istemiş ancak ailesi buna izin vermemiş. Sonrasında spor salonunda keşfedilmiş ve dövüşlere katılmış. Dövüşe katılan Özden, 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si oldu.



