HABER

Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Bursa’da ağabeyi tarafından öldürülüp cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.Gürsu’ya bağlı Kumlukalan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesi 9 yaşında Yunus Emre A.’yı bulamayınca jandarma, arama kurtarma ve mahalleliden yardık istedi.

Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Bursa’da ağabeyi tarafından öldürülüp cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.
Gürsu’ya bağlı Kumlukalan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesi 9 yaşında Yunus Emre A.’yı bulamayınca jandarma, arama kurtarma ve mahalleliden yardık istedi. Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca arandı, ancak bir netice elde edilemedi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatan jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, köy halkından çok sayıda kişinin bilgisine başvurdu. Elde edilen bilgi ve bulgular neticesinde aile fertleri ayrı ayrı sorguya alındı.
Yunus Emre’nin ağabeyi 17 yaşındaki Ö.F.A.’nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenen jandarma, ağabeyi gözaltına aldı. Ö.F.A, cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde, kardeşini öldürerek ilaçlama deposuna attığını itiraf etti. Bunun ardından evin bahçesinde yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu. Ağabey tutuklanırken, 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. 9 yaşındaki Yunus Emre, Kumlukalan Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
Maden göçüğü sonrası hayatını kaybeden işçi toprağa verildiMaden göçüğü sonrası hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Üvey babasını öldüren Şerife'nin davasında tanıktan şok sözlerÜvey babasını öldüren Şerife'nin davasında tanıktan şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.