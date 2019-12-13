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Yunus Emre'nin mezarının Bolu'da olduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:12 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde daha önce Kültür Bakanlığı tarafından Yunus Emre'nin hocalarından Yunusiye'ye ait olduğu tescillenen mezarın yanındaki mezarın da halk şairi Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edildi.

Murat KÜÇÜK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde daha önce Kültür Bakanlığı tarafından Yunus Emre'nin hocalarından Yunusiye'ye ait olduğu tescillenen mezarın yanındaki mezarın da halk şairi Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edildi. Mezarın yanında bulunan, üzerinde Latince yazıların olduğu sütun, Bolu İl Genel Meclisi'nce kurulan bir komisyon tarafından incelendi.

Bolu İl Genel Meclisi'nin geçen hafta düzenlediği toplantıda meclis üyesi Eyüp Beşli, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde halk şairi Yunus Emre'nin mezarının olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığını gündeme getirdi. Daha önce Kültür Bakanlığı tarafından Yunus Emre'nin hocalarından Yunusiye'ye ait olduğu tescillenen mezarın yanında olan mezar, meclis toplantısında gündeme gelince, konunun araştırılması için bir komisyon oluşturuldu. Oluşturulan komisyon söz konusu mezarlığa gitti. Bakımsız halde olan mezarlıkta inceleme yapıldı. Mezarın yanında üzerinde Latince yazıların olduğu sütun görüldü.

CİDDİ BULGULARA RASTLADIK

Konuyu gündeme getiren Bolu İl Genel Meclisi üyesi Eyüp Beşli ellerinde ciddi bulgular olduğunu ifade ederek, "Bu köyün ismi Yunuslar Mahallesi. Bu Yunuslar Mahallesi isminin nereden geldiği konusunda yapmış olduğumuz araştırmalar, incelemeler neticesinde bu köyde Yunus Emre'nin mezarı olduğuna dair biz ciddi bulgulara rastladık. Kültür Bakanlığı envanterinde burası her ne kadar Yunus Emre'nin hocası Yunusiye'nin mezarı olduğuna dair bulgular olsa da bu şekilde envantere girse de burada köylüler ve yaşlılardan edindiğimiz bilgiye göre burada Yunus Emre'nin mezarının olduğuna dair görüşler belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili İl Genel Meclisi'ndeki arkadaşlarımızın sayesinde gerçek ortaya çıkacak. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız" dedi.

DAHA ÖNCE ALMANLAR İNCELEME YAPTI

Köyün eski muhtarı Ali Kemal Erdoğan ise "Benim çocukluğumda benim babaannem, büyük teyzelerimiz, nenelerimiz Yunus Emre'nin şiirlerini günlük türkü söyler gibi okurlardı" diye konuştu.

Erdoğan daha önce Alman arkeologların mezarlıkta inceleme yaptığını ifade ederek, "Buraya Almanya'dan bir minibüs geldi. İçinden bir sürü yabancı insan çıktı. 'Ne arıyorsunuz?' diye sordum. Dediler ki, 'Biz Yunus Emre'nin mezarını arıyoruz.' Buraya geldiler burada inceleme yaptılar. Mezarın başında büyük bir sütun var. Alman arkeologlar yazıyı görünce tanıdı. 'Bunun bizde kaydı var' dedi. Dosyaya baktılar hakikaten var. Burası 1930'lu yıllarda Almanlar tarafından tespit edilmiş. Ondan sonra bunun üzerindeki yazıyı sordum. Bu yazıda da 'Ey büyük bilgin her fani gibi ölüm geldi seni de buldu. Senin hatırana ithafen başına bu taş dikildi' yazıyormuş. Yazı aşağıya doğru devam ediyor ama sütun toprağa gömülü olduğu için çıkarılmadan okunamıyor" ifadelerini kullandı.

Komisyon, incelemelerin ardından Kültür Bakanlığı'na söz konusu mezarlığın incelenmesi için başvuruda bulunacak. Ayrıca bakımsız halde bulunan mezarlığı kaplayan otların da temizlenmesi yönünde karar alındı.

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