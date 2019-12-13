Yunus Emre'nin mezarının Mengen'de olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yunus Emre'nin hocalarından Yunusiye'ye ait olduğu tescillenen mezarın yanındaki kabrin de Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edildi.

Bolu İl Genel Meclisinin kasım ayında düzenlediği toplantıda CHP'li Meclis Üyesi Eyüp Beşli, Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde Yunus Emre'nin mezarının olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığını gündeme getirerek bu konunun araştırılmasını istedi.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yunus Emre'nin hocalarından olduğu söylenen Yunusiye'ye ait olduğu" tescillenen mezarın yanında olan kabrin, kime ait olduğunun belirlenmesi için yapılan oylama, oy birliğiyle kabul edilerek Eğitim ve Kültür Komisyonuna sevk edildi.

Komisyon üyeleri de bunun üzerine Hayranlar köyünün Yunuslar Mahallesi'ne giderek inceleme yaptı.

İncelemenin sonucunda hazırlanacak raporun, ocak ayı İl Genel Meclisi Toplantısında görüşülerek gereğinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderileceği öğrenildi.