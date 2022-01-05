Yunus Gezer kimdir? Yunus Gezer kaç yaşında ve neden intihar etti?

İntihar eden Yunus Gezer'in intihar mektubu sosyal medyada çok konuşulunca ülke gündemine oturdu. Mektubunda sevgisizlikten yakınan Yunus Gezer, "Sevgiden başka bir şey istemedim. Herkes benden bir avuç sevgiyi esirgedi kimse beni sevmedi.” diye yazdı. Ayrıca Yunus Gezer'in, bir süredir intihar paylaşımlarını beğendiği görüldü.

YUNUS GEZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA İNTİHAR ETTİ?

Yunus Gezer 25 yaşında hayatına son verdi. Mektup sosyal medyada yayılınca Gezer'in yakınları polise haber verdi. Polis Gezer'in evine gittiğinde ise genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Aslen Aydınlı olan Yunus Gezer, üniversite okumak için İzmir'e gitmişti.

YUNUS GEZER'İN MEKTUBU

'Bu bir intihar mektubudur. Öncelikle sorumlusu asla bir kişi değil herkestir. Bunun böyle olmasını istemezdim. Çok denedim gerçekden çok denedim. Ama yıllardır başaramadım. Kimse beni sevmedi, sevgiden başka bir şey istemedim.

Hiç kimseden sevgiden başka bir beklentim olmadı.

Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden. Sakın bunun bir anda alınmış bir karar olduğunu düşünmeyin. Uzun zamandır düşünülmüş bir karar bu.

Hayattaki son ümidim 3 Ocak Pazartesi itibarıyla tükenmiştir. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Bir avuç sevgiyi benden esirgeyenleri asla affetmeyeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki herhangi bir uyuşturucu madde veya alkol etkisinde olmadan aldığım bir karardır. Bu kararı tamamen hür irademle aldım.

Arkamdan sakın psikolojisi zaten bozuktu demeyin çünkü gayet yerinde. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kimse de bana etmesin. Bana bundan başka seçenek bırakmayan, beni buna mecbur bırakan herkesin umarım ömürleri boyunca pişmanlıkları yakalarını bırakmaz. Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur.'

