Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Yaklaşık 2.5 ay önce nikah masasına oturan Yunus Günçe ve Işık Selin Kuyumcu merak edilenlerini anlattı.

Survivor yarışmasına katıldığı dönemde büyük dersler çıkardığını söyleyen Günçe’den bir de itiraf geldi.

Adada kesinlikle ekstra yemek verilmediğini belirten Günçe şunları söyledi: Mesela hastaneye gidiyorsunuz orada da yemek yok. Eğer takımın ödülü kazandıysa o gün o yemek geliyor, yoksa aç kalıyorsunuz. Yarışma öncesi sadece su ve Hindistan cevizi var başka da bir şey yok.

