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Yunus Günçe yeni yıla Nevşehir’de girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 22:20 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Yunus Günçe 2019 yılını eşi Işık Selin Günçe ile Nevşehir’de girdi.Survivor yarışmacısı ünlü oyuncu Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Günçe 2019 yılına Nevşehir’de bulunan Crowne Plaza Cappadocia’da girdi.

Ünlü oyuncu Yunus Günçe 2019 yılını eşi Işık Selin Günçe ile Nevşehir’de girdi.
Survivor yarışmacısı ünlü oyuncu Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Günçe 2019 yılına Nevşehir’de bulunan Crowne Plaza Cappadocia’da girdi. Yılbaşı programını sunmak üzere Nevşehir’e gelen Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Günçe program öncesinde açıklamada bulunurken Yunus Günçe İHA muhabiri olarak eşi Işık Selin Günçe’ye sorular sorması dikkatlerden kaçmadı. Eşine “2019 yılına Nevşehir’de giriyorsunuz neler söylemek istersiniz” diye soru yönelten Yunus Günçe daha sonra ise eşiyle keyifli bir sohbete daldı. Eşinin sorularını yanıtlayan Işık Selin Günçe, “Nevşehir’deyiz, çünkü çok görmeyi istediğim bir yerdi. Nevşehir’inde bizleri görmek istediğini bildiğimiz için koşa koşa geldik. Bu yüzden Nevşehir’deyiz. Buradan Yunus Günçe’ye söylemek istiyorum. Kendisini çok seviyorum. İyi ki hayatımda diyorum” dedi.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yunus Günçe, “Biz Günçe çiftiyiz. Yeni yılı Nevşehir’de karşıladık. Ben kendi adıma bir itirafta bulunabilirim. Bu kadarını beklemiyordum mesela. Çok eğlenen çok eğlenmeye hazır çok güzel bir kalabalık var. Geceyi ben sunuyorum. Burcu Güneş konseri ile yeni yıla gireceğiz. Burası çok büyülü bir yer. Nevşehir’e bir kere girmek yetmiyor. İyi ki Nevşehir’e gelmişiz. Nevşehir’i görmeden ölmeyin” dedi.

“Düğünümüze herkesi çağıramadık oyunumuza çağırıyoruz”
Ünlü oyuncu Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Günçe kendi oyunları olan “Karı Koca işleri” oyun hakkında gazetecilere açıklamada bulunurken düğünlerine herkesi çağıramadıklarını ancak oyunlarına herkesi beklediklerini söyledi. Günçe çifti, “Birde bizim Karı koca işleri isimli oyunumuz var. Ben yazdım yönettim. Eşimle oynuyoruz. Sahnede evlilik üzerine, kendi evliliğimizde yola çıktığımız hikayeler. Benim evliliğim diğer evliliklerden değil desen de nerede olduğun kendimiz ile eğlendiğimiz bir oyun. Umarım bir gün Nevşehir2e geliriz. Türkiye’de salonu olan her yerde oynamak istiyoruz. İstiyoruz ki bizim bu eğlencemize herkes ortak olsun. Düğünümüze herkesi çağıramadık ama oyunumuza herkesi çağırıyoruz” şeklinde konuştular.

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