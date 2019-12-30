HABER
  4. Yunus Parkları Derneği Başkanı: Türkiye, yunus terapide dünya markası

Yunus Parkları Derneği Başkanı: Türkiye, yunus terapide dünya markası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, Türkiye'de bulunan Yunus Parkları'nın Avrupa ülkelerine göre daha yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu belirterek, "20 yıllık tecrübe, yetişmiş ve donanımlı personel, tesislerin kalitesiyle, Türkiye yunus terapide dünya markası oldu" dedi.

Yunus Parkları Derneği Başkanı: Türkiye, yunus terapide dünya markası

ANKARA, (DHA)- DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, Türkiye'de bulunan Yunus Parkları'nın Avrupa ülkelerine göre daha yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu belirterek, "20 yıllık tecrübe, yetişmiş ve donanımlı personel, tesislerin kalitesiyle, Türkiye yunus terapide dünya markası oldu" dedi.
Türkiye turizminde önemli bir yer tutan yunus parkları, tecrübesiyle her yıl ülkeye gelen turist sayını artırmayı amaçlıyor. Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp Türkiye'deki yunus parklarının havuzların yüzey alanı, derinlik ve hacimleri başta olmak üzere dünyadakilerden daha yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu söyledi. Gökalp, tesislerde hayvan sağlığı ve refahının ayrıntılı olarak önceden düşünüldüğünü, planlandığını ve ona göre inşa edildiğine dikkat çekti.
'10 YIL SÜREKLİ GELEN YABANCI TURİSTLER VAR'
Türkiye'de bulunan yunus parklarının Avrupa ülkelerine göre daha yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu vurgulayan Gökalp, şunları kaydetti:
"20 yıllık tecrübe, yetişmiş ve donanımlı personel, tesislerin kalitesiyle, Türkiye yunus terapide dünya markası oldu. Hem dünya hem de Türkiye genelinde pek çok turisti her yıl ağırlıyoruz. Ziyaretçi profilimiz bunun kanıtıdır. Özellikle yunuslarla özel yüzme programı kapsamında, dünyanın her tarafından yabancı turist ağırlıyoruz. Otizmi, down sendromu veya engelli çocuğu olan ailelerin tercihi Türkiye oluyor. Yunuslarla özel yüzme programı maliyeti yüksek olan uygulamalardır. Çocuğunun gelişimini en yakından gözlemleyen aileler, başarı yakalayamazsa bir daha geri gelmez. Yabancı turistlerin çoğu, uygulamalarımızdan ve tesislerimizden o kadar memnun kalıyor ki, sonraki senelerde de Türkiye’yi tercih ediyor. Yılda 2 kere ağırladığımız yabancı misafirlerimiz var. Yunus parklarımızdaki özel uygulamalardan yararlanmak için 10 yıl boyunca sürekli Türkiye’ye gelen yabancı turistler var. Burada deneyim yaşayan aileler, daha sonra geldiklerinde muhakkak yanlarında yeni aileleri de getiriyor. Önümüzdeki yıllarda 1 milyon turist sayısını daha üst rakamlara çekeceğimize inancımız tam."
FOTOĞRAFLI

Yunus Parkları Derneği Başkanı: Türkiye, yunus terapide dünya markası

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Köy yollarına Büyükşehir makyajıKöy yollarına Büyükşehir makyajı
Jet işçi temizlik yapmadan duramıyorJet işçi temizlik yapmadan duramıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor

Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısının kimliği belli oldu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısının kimliği belli oldu

Mersin'de sır ölüm! İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan Bülent Arınç'ın damadı hakkında açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'You are beautiful' sözüne 2 yıl hapis istemi

Şişli'de yaşandı! 'You are beautiful' sözüne 2 yıl hapis istemi

31 aralık yarın (salı) yarım gün mü, resmi tatil mi? 31 aralık yarın okullar tatil mi?

31 aralık yarın tatil mi? İşte yanıtı...

Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı? (Ovacık için 30 aralık kar tatili haberi)

Tunceli'de eğitime kar engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.