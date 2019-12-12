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Yunus parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin alternatif turizminde önemli rol oynayan yunus parkları, yabancı turistin ülkeye gelmesine katkı sağlıyor.

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin alternatif turizminde önemli rol oynayan yunus parkları, yabancı turistin ülkeye gelmesine katkı sağlıyor. Her yıl 1 milyon turisti ağırlayarak ülkedeki pek çok kentin turist sayısını katlayan yunus parkları, aynı zamanda turizmcilerin de yüzünü güldürdü.
Avrupa'ya göre daha kaliteli ve daha uygun fiyatlarla hizmet veren yunus parkları, verdiği hizmetlerle dünyada dikkatleri çekerek, Türkiye'nin turizmine katkı sağlıyor. Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, Türkiye'de yer alan yunus parklarının her yıl çoğu yabancı turist olmak üzere yılda yaklaşık 1 milyon turisti ağırladığını vurgulayarak, yunus parklarının büyük bir ticari hacim oluşturduğunu ve ülkeye azımsanmayacak miktarda döviz girdisi sağladığını belirtti.
Ülkede deniz memelilerinin bulunduğu parkların, Avrupa ülkelerindeki havuzların yüzey alanı, derinlik ve hacimleri başta olmak üzere daha yüksek standartta ve modern tesislerde olduğunu anlatan Gökalp, "Tesislerimizde hayvan sağlığı ve refahı ayrıntılı olarak önceden düşünülmüş, planlanmış ve ona göre inşa edilmiştir. Hayvanların sağlıkları 24 saat üzerinden sürekli kontrol edilmekte ve veteriner denetiminde tutulmaktadır" diye konuştu.
Yunus parklarının, hem deniz memelilerini insanların yakından görmesine fırsat verdiğini hem de onların yaşam ve ihtiyaçlarıyla ilgili detaylı bilgi aktardığını dile getiren Gökalp, bu parkların aynı zamanda otizmli çocukların tedavisinde destekleyici unsur olarak önemli bir görev üstlendiğini de kaydetti.
Bu bağlamda Türkiye'de yer alan yunus parklarının dünyada ilgi çektiğine değinen Gökalp, yunus parklarının pek çok kentin turist sayısını katladığını söyledi.

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