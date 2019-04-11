HABER

Yunus polisi, ağlayan küçük kızı sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru Mehmet Açıkgöz, işitme engelli ailenin ağlayan çocuğuyla ilgilenip, yüzünü güldürdü.

Yunus polisi, ağlayan küçük kızı sevindirdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru Mehmet Açıkgöz, işitme engelli ailenin ağlayan çocuğuyla ilgilenip, yüzünü güldürdü. Polis memurunun bu davranışı, çevredekilerin takdirini topladı.
15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yürüyüş yapan işitme engelli ailenin küçük kızı, ağlamaya başladı. Bölgede devriye görevi yapan Yunus polisi Mehmet Açıkgöz, durumu farkedince, ailenin yanına giderek çocuğu kucağına alıp, oynadı. Küçük kız ise kısa sürede ağlamayı bıraktı. Açıkgöz, daha sonra şeker hediye ederek, küçük kızı sevindirdi. Polis memuru Açıkgöz'ün kucağından ayrılmak istemeyen çocuk, ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Çocuğun mutluluğu yüzüne yansırken, polis memuru Açıkgöz'ün davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı.
Ağlayan çocuğu gördüğünde çok üzüldüğünü belirten Açıkgöz, ona şeker alarak yüzünü güldürmeye çalıştığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Yunus polisi, ağlayan küçük kızı sevindirdiYunus polisi, ağlayan küçük kızı sevindirdiYunus polisi, ağlayan küçük kızı sevindirdiYunus polisi, ağlayan küçük kızı sevindirdi

Çiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktıÇiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktı
İnegöl’de yıkımlar sürüyorİnegöl’de yıkımlar sürüyor
Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti (1)Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.