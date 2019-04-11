Yunus polisi, ağlayan küçük kızı sevindirdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru Mehmet Açıkgöz, işitme engelli ailenin ağlayan çocuğuyla ilgilenip, yüzünü güldürdü. Polis memurunun bu davranışı, çevredekilerin takdirini topladı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yürüyüş yapan işitme engelli ailenin küçük kızı, ağlamaya başladı. Bölgede devriye görevi yapan Yunus polisi Mehmet Açıkgöz, durumu farkedince, ailenin yanına giderek çocuğu kucağına alıp, oynadı. Küçük kız ise kısa sürede ağlamayı bıraktı. Açıkgöz, daha sonra şeker hediye ederek, küçük kızı sevindirdi. Polis memuru Açıkgöz'ün kucağından ayrılmak istemeyen çocuk, ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Çocuğun mutluluğu yüzüne yansırken, polis memuru Açıkgöz'ün davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı.

Ağlayan çocuğu gördüğünde çok üzüldüğünü belirten Açıkgöz, ona şeker alarak yüzünü güldürmeye çalıştığını söyledi.

