Yunus polisinin organlarıyla hayat buldular

'HER BAĞIŞ, BİR CAN KURTARIYOR'

Organ bulununca çok mutlu olduklarını dile getiren Fatma Toprak, polis memuru Hayrettin Yılmaz için "Allah mekanını cennet yapsın. Anasına, babasına sabır versin. Organlarını bağışlayarak, iyi bir iş yapmış. Herkesin bu düşüncede olmasını istiyorum. Herkes organ bağışında bulunsun. Her bağış, bir can kurtarıyor. Bunu, yaşayan bilir. Biz 6 aydır buradayız. Anne olarak duygularım çok farklı. Organ bağışı o kadar iyi bir şey ki herkesin bağışlamasını istiyorum" dedi.

'ORADA ÜZÜLEN AİLE, BURADA MUTLU AİLE VAR'

Hayrettin Yılmaz'ın akciğeriyle hayat bulan Erol Ersoy'un oğlu Emrah Ersoy ise babasının ameliyatından sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şehidimizin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Vatanımız sağ olsun. Orada üzülen bir aile var, bu tarafta mutlu olan bir aile var. Babamın hastalığı 2013 yılında ortaya çıktı. İlk başta tedaviye başladılar daha sonra Ankara’da devam etti tedavisi. 2 yıl tedavi oldu. 2 yıl da nakil sırasında nakil bekledik. Hastalığı, meslek hastalığıydı, fırıncı olduğu için. Nakil olacağını öğrendiğimizde çok mutlu olduk, aile olarak. Bence herkesin organ nakli için duyarlı olması gerekiyor. Hasta olan kişinin yerine kendisini koyarak, organ bağışı yapması gerek. Babamın durumu şu an çok iyi. Organ uyum sağlamış. 24 saat içinde uyandıracaklar. Uyandırdıkları zaman 5 dakika görebilmek için yanına gideceğim. Şu an onu bekliyorum."

Akciğer naklini gerçekleştiren Doç. Dr. Erdal Yekeler de ameliyatın iyi geçtiğini belirterek, "Hastamız 5 senedir KOAH hastası. 1 yıldır Ankara'da yaşıyordu. Dün uygun organın çıkmasıyla birlikte başarılı bir akciğer nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olduk" dedi.