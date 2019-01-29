Yunus polisinin şehit olduğu kazanın yargılanması başladı

Bursa’da, bir yunus polisinin şehit olduğu kazada ihmali olduğu gerekçesi ile tutuklanan taksi sürücüsü Sıtkı Dağ’ın yargılamasına başlandı. İlk duruşmaya çıkan Dağ, kaza esnasında yasak olmasına rağmen dönüşü tamamlayıp hatalı park halinde olduğunu iddia etti.

Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Sezer Berktaş idaresindeki motosiklet, duraktan yasak olmasına rağmen U dönüşü yaparak çıkan taksi sürücüsü Sıtkı Dağ’ın kontrolündeki araç ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Hayrettin Yılmaz şehit olurken motosiklet sürücüsü polis memuru Sezer Berktaş da ağır yaralandı.

Kazadan sonra taksi sürücüsü Sıtkı Dağ kazada ihmali olduğu gerekçesi ile gözaltına alınarak tutuklandı. Müşteki sanıklar taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında ’taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak’ olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da ’taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık müşteki Sıtkı Dağ, taraf yakınları ve avukatları katıldı. Sanık müşteki olarak yargılanan polis memuru Sezer Berktaş ise sağlık problemleri sebebi ile duruşmaya katılamadı. Duruşmada savunma yapan Dağ, kaza esnasında iddia edildiği gibi U dönüşü yapmadığını, U dönüşünü tamamlayıp aracını park etmeye çalıştığını ileri sürdü. Öte yandan, sürücü hem U dönüşünün hem de park ettiği bölgenin yasak olduğunu kabul ederek, “Şehit olan polis memurun yakınlarına başsağlığı, yaralı polis memuruna da acil şifalar diliyorum. Kükürtlü caddesinde bulunan taksi durağına girmek için U dönüşü yapmak istedim. Sağımı, solumu kontrol ettim. U dönüşü yasak olduğunu biliyorum ama, sol a dönüş yasak olduğunu bilmiyordum. Yeşil ışık bana yanıyordu. Dönüşümü yapıp, el frenimi çektikten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Bana ne olduğumu hemşireye sorduğumda kaza yaptığımı söyledi. Ben durağa park ettim. Diğer müşteki sanık polis memurundan şikayetçiyim” dedi.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti kısa bir ara verdi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına 25 Şubat günü olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



