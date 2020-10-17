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Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan dolmuş şoförü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 15:12 | Son Güncelleme

Sakarya’da ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracı yakalamaya çalışırken kaza yapan ve bir polisin şehit olmasına sebep olan dolmuş şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaza, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139.

Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan dolmuş şoförü tutuklandı

Sakarya’da ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracı yakalamaya çalışırken kaza yapan ve bir polisin şehit olmasına sebep olan dolmuş şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dur ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler manevra yapan K.P. idaresindeki 54 M 0336 plakalı dolmuşla çarpıştı. Kazada yunus timinde görevli Mehmet Tekcan ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Mehmet Tekcan ağır yaralanırken Özkan A. isimli polis memuru ise hafif yaraladı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede de kalbi duran Mehmet Tekcan isimli polis memuru, tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde şehit oldu. Ehliyetlerinin olmadığı ve kullandıkları aracın trafikten men edildiği için kaçan iki kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest kalırken kazaya sebebiyet vermekten gözaltına alınan dolmuş şoförü K.P. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan dolmuş şoförü tutuklandı

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