HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunus polisleri şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirdi

Yunus polisleri şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirdi

31.12.2020 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yunus polisleri şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirdi

Samsun’da asayiş uygulaması yapan Yunus polisleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 520 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Samsun’da asayiş uygulaması yapan Yunus polisleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 520 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.
Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği’nde görevli Yunus polisleri, asayiş uygulaması yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 520 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan K.Y. ile G.Y. adlı kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yunus polisleri şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
112 bin 310 başvuru karara bağlandı112 bin 310 başvuru karara bağlandı
31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Otobüs şoförüne saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

Antalya'da korkulu anlar: Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi

Korkulu anlar: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin flaş açıklama

Yarın sabaha kadar girişler sınırlandırılacak

Sivas'ta fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Trafikte kalanlar için sokağa çıkma kısıtlaması... Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı, kaça kadar son, cezası var mı?

Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı?

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi önce dövdü sonra tüfekle vurdu

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.