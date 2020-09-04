Yunus polislerin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün Belek Mahallesi, Acısu kavşağında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Belek'ten Serik istikametine giden Hikmet ve Erkan isimli iki polis memurunun kullandığı motosiklet, kavşakta sola dönmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurlarından biri hafif ticari aracın üzerinden diğer tarafa savrulurken 2 polis memuru yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, yaralı polis memurlarının tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

