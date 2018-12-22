HABER

Yunus polislerinin şüphelendiği kişi, cezaevi firarisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 16:26 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Yunus' polisleri tarafından şüphe üzerine durdurulan, üzerinden kimlik çıkmayınca götürüldüğü polis merkezinde cezaevi firarisi olduğu anlaşılan İbrahim Özbay (37), tutuklandı.

Yunus polislerinin şüphelendiği kişi, cezaevi firarisi çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Yunus' polisleri tarafından şüphe üzerine durdurulan, üzerinden kimlik çıkmayınca götürüldüğü polis merkezinde cezaevi firarisi olduğu anlaşılan İbrahim Özbay (37), tutuklandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polis ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, T.C. kimlik numarasını söyledi. Ancak, yine de ikna olmayan polisler, şüpheliyi Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirdi. Burada yapılan incelemede, şüphelinin cezaevi firarisi İbrahim Özbay olduğu tespit edildi.
Özbay'ın Sivas'ta ruhsatsız silah kullanmak ve uyuşturucu satmak suçundan tutuklandığı, iyi hali dikkate alınarak nakledildiği açık cezaevinden 5 Nisan 2015 tarihinde bir günlük mazeret ile dışarı çıktığı ve bir daha dönmediği ortaya çıktı. 3 yıldır başkalarına ait kimlik numarasını vererek gezdiği belirlenen Özbay'in, Marmaris'e de bir gün önce geldiği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbay, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKraliyet gelini Meghan Markle bu kez de göğüsleriyle olay oldu!Kraliyet gelini Meghan Markle bu kez de göğüsleriyle olay oldu!
Bakırköy'de miting başladı (1)Bakırköy'de miting başladı (1)
Dikili'deki yurtta 7 erkek çocuğa cinsel istismar davası başladıDikili'deki yurtta 7 erkek çocuğa cinsel istismar davası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Yoğun bakımda dehşet! Hasta yakını doktor ve hemşireleri darp etti

Yoğun bakımda dehşet!

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.