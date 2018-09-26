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Yunus timi kovalamaca sırasında kaza yaptı: 1'i ağır 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 17:46 | Son Güncelleme

KONYA'da motorize yunus timine bağlı ekip, şüphe üzerine 'Dur' ihtarında bulunduğu otomobili sollayıp durdurmak istedi.

Yunus timi kovalamaca sırasında kaza yaptı: 1'i ağır 2 polis yaralı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da motorize yunus timine bağlı ekip, şüphe üzerine 'Dur' ihtarında bulunduğu otomobili sollayıp durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracını motorize ekibin üzerine sürdü. Karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapan polislerin motosikleti ağaça çarptı. Kazada polis memurlarından sürücü İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük yaralandı. Yalçın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Asayiş Şubesi'ne bağlı yunus timlerinde görevli polis memuru İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük, 42 A 4832 plakalı motosiklet ile devriye görevini yaptığı sırada plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobili şüphe üzerine 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp kaçmaya başladı. İsmail Yalçın, sollamak için otomobilin yanına geçtiğinde, sürücü aracı motosikletin üzerine sürdü. Yalçın, bunun üzerine karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük yaralandı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memurları olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru İsmail Yalçın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kaza sonrası İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da hastaneye gelerek polis memurlarının sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Hastaneye gelen yaralı polis memurlarının mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Polis, kaçan otomobil ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yunus timi kovalamaca sırasında kaza yaptı: 1'i ağır 2 polis yaralıYunus timi kovalamaca sırasında kaza yaptı: 1'i ağır 2 polis yaralıYunus timi kovalamaca sırasında kaza yaptı: 1'i ağır 2 polis yaralıYunus timi kovalamaca sırasında kaza yaptı: 1'i ağır 2 polis yaralı

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