HABER

Yunus timindeki polisin şehit olduğu kazada, sürücü polise 6 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

BURSA'da, Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29) şehit olduğu kazadan sonra tutuklanan taksi şoförü Sıtkı Dağ (49) ile motosiklet sürücüsü polis memuru Sezer Berktaş (35) hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

Yunus timindeki polisin şehit olduğu kazada, sürücü polise 6 yıl hapis istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29) şehit olduğu kazadan sonra tutuklanan taksi şoförü Sıtkı Dağ (49) ile motosiklet sürücüsü polis memuru Sezer Berktaş (35) hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Savcı, hazırladığı iddianamede müşteki-şüpheliler olarak belirttiği taksi şoförü Sıtkı Dağ için 15 yıl, motosiklet sürücüsü polis memuru Sezer Berktaş için 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açtı.
Kaza, geçen yıl 21 Ekim günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş yönetimindeki 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ yönetimindeki 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polisler Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastanede tedaviye alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz'ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Ankara'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa'da 3 hastaya nakledildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YARALI POLİS HAKKINDA CEZA TALEBİ
Cumhuriyet Savcısı Erman Güner tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianameye göre, kazadan yaralı kurtulan polis memuru Sezer Berktaş, taksi şoförü Sıtkı Dağ’dan şikayetçi oldu. Dağ ise Berktaş’tan şikayetçi olmadı. İddianameyle, taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Biri tutuklu iki müşteki- şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki ay Bursa 5’inci Ağır ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

FOTOĞRAFLI

Yunus timindeki polisin şehit olduğu kazada, sürücü polise 6 yıl hapis istemiYunus timindeki polisin şehit olduğu kazada, sürücü polise 6 yıl hapis istemiYunus timindeki polisin şehit olduğu kazada, sürücü polise 6 yıl hapis istemiYunus timindeki polisin şehit olduğu kazada, sürücü polise 6 yıl hapis istemi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Van'da 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiVan'da 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Jandarmadan "Sahte belgeci"ye operasyonJandarmadan "Sahte belgeci"ye operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.