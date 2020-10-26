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Yunus Timleri 8 kişiyi yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde çeşitli suç aletleri ile toplam 8 kişi yakalanılarak gözaltına alındı.Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Hoşnudiye, Cumhuriye ve Şarhöyük mahallelerinde yaptıkları şok uygulamalarda, üzerlerinde ve araçlarında ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ile delici ve kesici alet bulunan 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde çeşitli suç aletleri ile toplam 8 kişi yakalanılarak gözaltına alındı.
Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Hoşnudiye, Cumhuriye ve Şarhöyük mahallelerinde yaptıkları şok uygulamalarda, üzerlerinde ve araçlarında ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ile delici ve kesici alet bulunan 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan uygulamada, uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, 3 tabanca ile bıçaklar ele geçirildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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