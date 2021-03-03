HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunus timleri geçit vermiyor: 1 kişi ruhsatsız tabancayla yakalandı

Yunus timleri geçit vermiyor: 1 kişi ruhsatsız tabancayla yakalandı

03.03.2021 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yunus timleri geçit vermiyor: 1 kişi ruhsatsız tabancayla yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yunus timlerince yapılan uygulamalarda, 1 kişi ruhsatsız tabanca ile yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Aydoğdu Mahallesi ve çevresinde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yunus timlerince yapılan uygulamalarda, 1 kişi ruhsatsız tabanca ile yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Aydoğdu Mahallesi ve çevresinde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada beşyol mevkii civarında şüphe üzerine durdurulan M.Y.’den seri numarası kazınmış 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve suç unsuru malzemeler gerekli işlemler için Çarşı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndüSamsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndü
QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz Son bölüm izle! Son bölümde ne oldu?

EDHO son bölümde ne oldu?

Naci Bostancı'dan kritik 'HDP' açıklaması

HDP kapatılacak mı? AK Parti'den flaş açıklama!

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Marketlerin açılış kapanış saati kaç oldu?

Marketler kaçta açılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.