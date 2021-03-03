Yunus timleri geçit vermiyor: 1 kişi ruhsatsız tabancayla yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yunus timlerince yapılan uygulamalarda, 1 kişi ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Aydoğdu Mahallesi ve çevresinde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada beşyol mevkii civarında şüphe üzerine durdurulan M.Y.’den seri numarası kazınmış 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve suç unsuru malzemeler gerekli işlemler için Çarşı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

