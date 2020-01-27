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Yunus Timlerinin dikkati silahları ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Yunus Timleri tarafından şüphelenilerek durdurulan bir şahıs üzerinde ve park halinde bulunan bir araçta yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince, dün akşam saat 19.20 sıralarında Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek 1 şahıs durduruldu.

Yunus Timlerinin dikkati silahları ele verdi

Eskişehir’de, Yunus Timleri tarafından şüphelenilerek durdurulan bir şahıs üzerinde ve park halinde bulunan bir araçta yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince, dün akşam saat 19.20 sıralarında Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek 1 şahıs durduruldu. Polisin yaptığı GBT sorgusunda Levent B. (38) olduğu öğrenilen şahsa yapılan üst aramasında kurusıkı silah ve şarjöre basılı şekilde 3 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen kurusıkı tabancaya polis ekipleri el koyarken, şahsa bin 580 TL idari para cezası kesildi.
Aynı gün akşam saat 22.05 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştiren Yunus Timleri, yol kenarında park halindeki araç içerisinde durumundan şüphelendikleri bir şahsın GBT sorgusu yaptı. Polis, Fatih V. (33) olduğu öğrenilen şahsın GBT sorgulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, araç içerisinde yaptığı aramada herhangi bir seri numarasının olmayan ruhsatsız 7+1 pompalı tüfek ve 3 adet av tüfeği mermisi ele geçirdi.
Öte yandan polis ekipleri, silahı muhafaza altına alırken, şüpheli şahsa cezai işlem uyguladı.

Yunus Timlerinin dikkati silahları ele verdi

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